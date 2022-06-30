Кто сказал Мау: за что задержали ректора РАНХиГС

В Москве 30 июня задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ему предъявили обвинение в хищении денежных средств учебного заведения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По словам источника «Известий», речь идет о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, в результате чего институту был нанесен ущерб на 21 млн рублей. Следствие считает, что мошенничество в особо крупном размере Мау совершил вместе с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и еще несколькими сообщниками. Если вина Владимира Мау будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фиктивное трудоустройство

В Москве задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау. По информации «Известий», этому предшествовал его допрос в рамках расследования уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. После чего следователь принял решение о его задержании.

Днем Мау доставили в Тверской районный суд Москвы для избрания меры пресечения. В адрес суда уже поступило ходатайство следствия о применении в отношении обвиняемого домашнего ареста на срок до 7 августа, сообщил корреспондент «Известий».

Аргументируя необходимость ареста, следствие отметило, что на 2 июля у Мау были куплены билеты в Турцию.

«По данным следствия жена и дочь Мау находятся за границей, к ним он хотел выехать в ближайшее время», — говорится в документах, оглашенных в Тверском суде Москвы.

Фото: агентство городских новостей "Москва" Избрание Тверским районным судом Москвы меры пресечения ректору (РАНХиГС) Владимиру Мау

В обвинении, которое предъявили ректору, фигурирует ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По информации источника «Известий» речь идет о том, что Владимир Мау вместе Мариной Раковой, директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком похитили денежные средства вуза в сумме более 21 миллиона рублей. Фигуранты дела заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату.

Арест Мау произошел после того, как показания в отношении его участия в схеме мошенничества дали Ракова и Зак, подчеркнул источник «Известий». Он также сообщил, что Мау выразил готовность сотрудничать со следствием, однако свою вину он пока не признал.

Наказание по статье, по которой обвиняют Владимира Мау, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, рассказал «Известиям» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

— Хищение в особо крупном размере — это свыше одного миллиона рублей. Однако, если учесть, что в деле есть соучастники, следствие может вменить ректору РАНХиГС участие и в организованном преступном сообществе. В этом случае ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы, — отметил он.

По мнению юриста, Владимиру Мау вполне могут назначить домашний арест на время предварительного расследования.

— Все будет зависеть от его поведения. Если Мау будет нарушать условия домашнего ареста, его могут перевести в следственный изолятор. Вероятно, его не сразу направят в СИЗО, потому что фигура очень известная. К тому же, он имеет позитивную репутацию и суд это учтет, — полагает эксперт.

Дело Раковой

Арест Владимира Мау связан с расследованием дела против экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ее задержали и арестовали в октябре 2021 года. Сейчас Ракова находится в СИЗО, ей вменяется участие в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере — на общую сумму более 50 млн рублей.

Так, по версии следствия, экс-замминистра с соучастниками похитила порядка 21 млн рублей, принадлежащие Фонду развития новых форм образования, который она в то время возглавляла. Эти средства должны были пойти на реализацию двух госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование». Однако, как установили правоохранители, деньги тратились на контракты с Московской высшей школой социальных и экономических наук («Шанинка»), нанятой фондом в роли субподрядчика. Работы по этим соглашениям так и не были выполнены.

Кто сказал Мау Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также Раковой предъявлено обвинение в хищении 9 млн руб. путем фиктивного трудоустройства своего гражданского мужа Артура Стеценко все в тот же Фонд развития новых форм образования.

К третьему эпизоду, по версии следствия, как раз причастен и Владимир Мау — это хищение более 20 млн рублей путем фиктивного трудоустройства 13 сотрудников Минпросвещения на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

По делу Раковой ранее были задержаны ее гражданский муж Стеценко, ректор «Шанинки» и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Все фигуранты, кроме Крючковой, вину не признали.