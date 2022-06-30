Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест до 7 августа

Задержанному по делу о хищении средств в особо крупном размере ректору РАНХиГС Владимиру Мау назначили домашний арест до 7 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее в этот же день оперативники столичного ГУ МВД задержали Владимира Мау в качестве обвиняемого в хищении средств университета РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям, которые дали главный фигурант дела, экс замглавы Минпросвещения Марина Ракова и бывший заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак.

Следственные органы подали ходатайство в Тверской районный суд Москвы о мере пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа.

Владимиру Мау выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Мау грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

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