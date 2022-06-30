Следователи МВД предъявили обвинение ректору РАНХиГС Владимиру Мау

Следователи ГУ МВД по Москве предъявили обвинение ректору РАНХиГС Владимиру Мау.

Как сообщил «Известиям» источник, Мау задержан.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — сообщили в пресс-службе МВД.

За день до этого его допросили по уголовному делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, вследствие чего и было принято решение о возбуждении дела. В ближайшее время столичный суд изберет Мау меру пресечения.

Ректор проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и еще ряда лиц. Считается, что Ракова фиктивно устроила на работу 12 человек.

Сама Марина Ракова на момент начала уголовного процесса занимала должность вице-президента Сбербанка, откуда ушла 4 октября 2021 года. Она стала главным фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, стало известно 29 сентября того же года.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

Кроме того, еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. В федеральном розыске находится еще одна фигурантка дела — глава научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко.