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Следователи МВД предъявили обвинение ректору РАНХиГС Владимиру Мау

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Следователи ГУ МВД по Москве предъявили обвинение ректору РАНХиГС Владимиру Мау.

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Как сообщил «Известиям» источник, Мау задержан.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — сообщили в пресс-службе МВД.

За день до этого его допросили по уголовному делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, вследствие чего и было принято решение о возбуждении дела. В ближайшее время столичный суд изберет Мау меру пресечения.

Ректор проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и еще ряда лиц. Считается, что Ракова фиктивно устроила на работу 12 человек.

Сама Марина Ракова на момент начала уголовного процесса занимала должность вице-президента Сбербанка, откуда ушла 4 октября 2021 года. Она стала главным фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, стало известно 29 сентября того же года.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

Кроме того, еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. В федеральном розыске находится еще одна фигурантка дела — глава научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко.

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