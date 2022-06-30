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Ректор РАНХиГС Мау задержан после показаний Раковой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова и экс-заместитель генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак дали показания, на основании которых 30 июня был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. В настоящее время он доставлен в зал суда.

По данным источника «Известий», еще один фигурант дела — директор общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев показания не давал. Известно, что Мау выразил готовность сотрудничать со следствием, однако свою вину он пока не признал.

Ректор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее в четверг стало известно о задержании Мау по делу о хищении более 21 млн рублей. Позднее сообщалось, что следователи столичного ГУ МВД предъявили ему обвинение в совершении хищения денежных средств университета. Следствие запросило о мере пресечения для задержанного в виде домашнего ареста до 7 августа. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской районный суд Москвы.

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За день до этого Мау допросили по уголовному делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, вследствие чего и было принято решение о возбуждении дела.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

29 сентября 2021 года Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Она была задержана в октябре 2021 года. 30 мая суд продлил до 6 июля ее арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Из постановления суда следует, что Ракова обвиняется в трех эпизодах.

По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, ректор Шанинки Сергей Зуев. Никто из них вину не признает.

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