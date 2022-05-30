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Суд продлил арест экс-замглаве Минпросвещения Раковой до начала июля

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Тверского суда
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Тверской суд Москвы продлил до 6 июля арест экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда 30 мая.

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«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раковой М.Н. продлена до 6 июля», — отметили в пресс-службе.

Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Ее задержали в октябре 2021 года. Из постановления суда следует, что Ракова обвиняется в трех эпизодах.

По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, ректор Шанинки Сергей Зуев. Никто из них вину не признает.

Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. А главу научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко, также являющуюся фигуранткой дела Раковой, объявили в федеральный розыск.

29 сентября 2021 года Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Следователи расследуют уголовное дело по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

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