Суд арестовал управляющего директора Сбербанка Инкина по делу о хищении

Тверской районный суд Москвы постановил арестовать до 29 ноября управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба суда.

Ему вменяется ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Инкин проходит по делу бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой о хищении 50 млн на госконтрактах в сфере образования.

Ранее в этот же день инстанция арестовала других фигурантов разбирательства — управляющего директора Сбербанка Евгения Зака (до 28 ноября), а также преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову (до 29 ноября).

Днем ранее у всех троих прошли обыски. На момент предполагаемого совершения преступления Инкин занимал пост гендиректора Фонда новых форм развития образования, Зак был его заместителем. Следственные действия также были организованы по месту жительства бывшего руководителя департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения Анны Хамардюк. Все они участвовали в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации.

О том, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, стало известно 29 сентября. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как сообщили в Сбербанке, возбужденное против Раковой дело не имеет отношения к деятельности самого банка.

В настоящий момент Ракова скрывается от правоохранителей. Ее ищет полиция.