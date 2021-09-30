Суд арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по подозрению в мошенничестве, сообщает 30 сентября пресс-служба Тверского районного суда города Москвы.

«Судом вынесено постановление об избрании в отношении Евгения Зака, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч .4 ст. 159 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 ноября 2021 года», — сказано в тексте.

Днем ранее сообщалось, что у Зака прошли обыски по делу о крупном хищении при реализации госконтрактов в сфере образования. На момент преступления он занимал пост заместителя гендиректора Фонда новых форм развития образования.

29 сентября стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

Обыски в рамках расследования были проведены у гендиректора Фонда новых форм развития образования Максима Инкина, его заместителя Евгения Зака, а также у бывшего руководителя департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения России Анны Хамардюк. Все они участвовали в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации.

Отмечалось, что в качестве подрядчика госконтрактов при фальсификациях отчетов по проводимым научным исследованиям был привлечен российско-британский частный вуз Московская высшая школа социальных и экономических наук, также известный как Шанинка. МВД начало проверку в вузе.

На следующий день источник заявил, что Ракова не явилась на допрос, выключила телефон и покинула место жительства. В настоящий момент ее разыскивает полиция.