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Суд арестовал преподавателя РАНХиГС Крючкову по делу Раковой

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Суд в Москве арестовал до 29 ноября преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой о крупном хищении на госконтрактах, сообщает пресс-служба Тверского районного суда.

Крючкову подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации.

В РАНХиГС, комментируя арест Крючковой, подчеркнули, что следственные действия вокруг нее не имеют отношения к академии. Там разъяснили, что она не является штатным преподавателем РАНХиГС.

«Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС. Московская высшая школа социальных и экономических наук является негосударственным университетом и не входит в структуру РАНХиГС», — заявили «Известиям» в пресс-службе.

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Ранее в этот же день Тверской суд арестовал других фигурантов разбирательства — управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака (до 28 ноября) и Максима Инкина (до 29 ноября).

Днем ранее у фигурантов дела прошли обыски. На момент предполагаемого совершения преступления Инкин занимал пост гендиректора Фонда новых форм развития образования, Зак был его заместителем. Следственные действия также были организованы по месту жительства бывшего руководителя департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения Анны Хамардюк.

29 сентября стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

Отмечалось, что в качестве подрядчика госконтрактов при фальсификациях отчетов по проводимым научным исследованиям был привлечен российско-британский частный вуз Московская высшая школа социальных и экономических наук, также известный как Шанинка. МВД начало проверку в вузе.

В настоящий момент Ракова скрывается от правоохранителей. Ее ищет полиция.

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