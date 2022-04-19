Без сдачи: что сделают со смартфонами в школах

Минпросвещения собирается в мае разослать во все российские регионы свои рекомендации по организации работы школ. В документе в том числе поднимается вопрос об использовании учениками мобильных телефонов, однако отмечается, что каждое учебное заведение будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Чем школы руководствуются сейчас, что говорят сторонники и противники использования гаджетов и имеется ли в мире опыт удачного решения этой проблемы — в материале «Известий».

Что Минпросвещения рекомендует делать с телефонами

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что рекомендации разработаны для того, чтобы систематизировать всю работу в школах. Они будут касаться самых разных вопросов — тех или иных учебников, программ, информационных ресурсов, организации воспитательной работы. Документ поможет создать школьный кружок, театр, спортивную секцию, организовать здоровое питание в школе, разработать правильное меню, составить оптимальное школьное расписание — какие уроки проводить в начале дня, в конце дня, начале и конце недели — и подскажет, как решить многие другие вопросы.

Что касается использования мобильных телефонов, министерство рекомендует сдавать их перед входом в школу или класс, чтобы они не отвлекали школьников на уроке.

— Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса, — пояснил Кравцов.

Министр сообщил, что в мае документ будет разослан в регионы, на августовских совещаниях пройдут его обсуждения, а с 1 сентября каждая школа сможет решить, как воспользоваться рекомендациями и адаптировать их с учетом своей специфики.

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Какие правила в школах действуют сейчас

В настоящее время никакого запрета на использование мобильных телефонов в российских школах не существует. Однако Роспотребнадзор в санитарных правилах к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей от 28 сентября 2020 года запретил использовать смартфоны в образовательных целях. Документ вступил в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027-го. Объясняется это тем, что у телефонов слишком маленькие экраны, мелкий шрифт и дети слишком близко подносят их к глазам, что не соответствует санитарным нормам.

В то же время ученики могут свободно проносить телефоны на территорию учебного заведения, использовать их для общения и связи с родителями.

Почему учителя выступают против телефонов

Учителя в большинстве своем выступают за запрет смартфонов в школах. Главный их аргумент — дети отвлекаются на уроках, не могут сконцентрироваться на решении учебных задач, портят зрение. Кроме того, на переменах они не отдыхают, не играют, не общаются друг с другом, а сидят, уткнувшись в гаджеты.

Также педагоги говорят об увеличении социального разрыва между школьниками и когнитивных нарушениях, так как любую информацию с помощью телефона можно найти за секунды, у детей ухудшается память, появляются проблемы с запоминанием информации. Это подтверждается и результатами медицинских исследований, в ходе которых выяснилось, что даже взрослые люди, уверенные в свободном доступе к информации, запоминают различные факты гораздо хуже, чем тогда, когда доступ к ней ограничен.

При этом учитель ни при каких обстоятельствах, даже в исключительных случаях, не может забрать телефон у ученика — право собственника владеть своим имуществом защищает ст. 209 Гражданского кодекса и Конституция.

Без сдачи Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Почему школьникам не обойтись без телефонов

Родители чаще всего согласны, что смартфон и его содержимое — мощнейший отвлекающий фактор, мешающий учебному процессу, и активно пытаются бороться с чрезмерным увлечением гаджетами дома. Опрос ВЦИОМа, проведенный еще в сентябре 2018 года, показал: 83% россиян считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных поддержали идею о запрете использования гаджетов на уроках, и примерно столько же выразили мнение, что успеваемость в этом случае резко вырастет.

Однако за пределами жилища телефон становится главным средством обеспечения безопасности ребенка — он всегда на связи, его местоположение можно определить с помощью геолокации, а если он не отвечает в обозначенное время, можно вовремя поднять тревогу. Кроме того, смартфон всегда поможет найти дорогу домой, если его владелец заблудился. Естественно, любой родитель заинтересован в том, чтобы ребенок отправлялся в школу с телефоном.

Как решают проблему гаджетов в школах разных стран

Проблема использования гаджетов в школах обсуждается во всем мире уже много лет, с тех пор как мобильные средства связи стали доступны практически каждому, и решается с переменным успехом.

Так, во Франции с 2018 года действует полный запрет на использование мобильных телефонов в школах. Еще в 2010-м в стране был принят закон, в соответствии с которым ученикам было запрещено пользоваться устройствами связи во время занятий — перед входом в класс они обязаны были их выключить. Однако позже закон пришлось ужесточить, так как выяснилось, что почти половина школьников продолжают пользоваться гаджетами во время занятий — делают фотографии, отправляют и читают сообщения, ищут в интернете ответы на учебные задания. Теперь использовать их нельзя ни на уроках, ни на переменах.

Без сдачи Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Запрещено использовать мобильные телефоны и на территории школ Греции. В Баварии действует запрет на использование не только мобильных телефонов, но и ноутбуков, только если они не требуются для учебы. В Великобритании этот вопрос решают на уровне администраций учебных заведений — некоторые запрещают приносить в школу любые электронные устройства.

В Испании до недавних пор школы по закону имели право самостоятельно принимать решения об использовании гаджетов. Однако с 2020 года в школах и колледжах Мадрида, так же как в Галиции и Кастилии Ла-Манче, запрещены мобильные телефоны, смартфоны и планшеты. Приносить гаджеты с собой можно, но они должны храниться в сумках или шкафчиках в выключенном состоянии. Можно ли достать и использовать устройство за пределами класса, например на детской площадке, решает директор учебного заведения.