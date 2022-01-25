Проверка на прочность: кому нужен ЕГЭ

Спустя 15 лет после проведения первого обязательного для всех единого госэкзамена дискуссии вокруг него не утихают. Предложения отменить его совсем поддержки не находят, но теперь появились инициативы продолжить практику пандемийных лет — освободить от сдачи ЕГЭ тех, кто не поступает в вуз. Надо ли всем сдавать единый государственный экзамен и что ждет его в будущем — в материале «Известий».

Что предлагают изменить в ЕГЭ

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в интервью «Парламентской газете» рассказала о предложениях разрешить выпускникам школ не сдавать ЕГЭ, если они не собираются поступать в вузы. Она напомнила, что в 2020 и 2021 годах из-за пандемии такие правила уже действовали, и возможностью получить аттестат о среднем образовании без единого госэкзамена воспользовались 10% выпускников. Однако, сказала Казакова, подобную инициативу надо проанализировать.

По ее словам, есть риск, что увеличится количество школьников, которые могли бы сдать экзамен и поступить в вуз, однако решили пойти по легкому пути . Казакова заметила, что отговорить от сдачи ЕГЭ, а значит, и дальнейшего поступления в вуз могут и друзья, и родные, и педагоги, которым не хочется «тянуть» ребенка.

— Мы должны об этом подумать, понимая свою ответственность, — говорит она.

Проверка на прочность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обсуждение, по ее словам, началось после обращений от северных регионов, где много отдаленных населенных пунктов.

Призывы сократить число экзаменов в формате ЕГЭ, отменить его для каких-то категорий россиян или для всех звучат постоянно, несмотря на то, что этот экзамен уже 15 лет сдают во всех школах. Так, в комитете Госдумы по просвещению лежит законопроект депутатов Зюганова, Смолина и Мельникова с призывом сделать ЕГЭ добровольным, чтобы выпускники сами решали — сдавать его или поступать в вуз по итогам вступительных испытаний самого высшего учебного заведения . Вузам также предлагается определить круг предметов, по которым они не будут принимать результаты ЕГЭ. Авторы инициативы заявляют, что цели введения ЕГЭ на практике исказились — выпускники действительно смогли поступать в ведущие вузы, но не возвращаются домой, увеличивая проблему оттока интеллектуальной молодежи из провинции.

Также депутаты ссылаются на данные, согласно которым 70% всех абитуриентов готовятся к ЕГЭ при помощи репетиторов, которых не каждый может себе позволить, а это лишь «увеличивает неравенство образовательных возможностей». Не нравится депутатам и сам формат экзамена, который якобы формирует несистемное, фрагментарное, «клиповое» мышление.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в конце декабря предлагал отменить Единый государственный экзамен на Дальнем Востоке, чтобы стимулировать приток студентов в этот регион — по его мнению, если там прием будет формироваться не на основании ЕГЭ, то и абитуриентов будет больше. С инициативой полной отмены ЕГЭ в январе выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Заметим, что инициативу сохранить ЕГЭ только для поступающих в вуз ранее оценил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, который заявил, что не видит в этом никаких рисков. Он напомнил, что дети, не планировавшие поступать в вузы, сдавали только экзамены по русскому языку и математике, и «ничего трагичного не произошло» — они получили аттестат, но смогут сдать ЕГЭ в последующие годы, если всё же захотят поступать в вузы.

Между тем, в Рособрнадзоре, отвечая на запрос «Известий», заметили, что для тех выпускников, которые не собираются после 11 класса поступать в вузы, упрощение процедуры прохождения итоговой аттестации «снизит мотивацию к обучению».

Чем можно заменить ЕГЭ

С инициативой отменить ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы, согласна, в частности, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова .

— И школе тянуть абсолютно всех ребят на то, чтобы они поступали в вуз, и им самим участвовать в таком марафоне нет никакого смысла, — сказала она «Известиям». — Полностью освободить от экзаменов, наверное, не совсем правильно — нужно какую-то другую форму сдачи экзаменов предусмотреть, может быть, начать возвращение к традиционным формам проверки знаний либо сдавать минимальный набор, русский язык и математику.

Леткова считает, что нужно сделать систему, которая была бы удобной и педагогам, и ученикам. Поступление в вуз, считает она, всё же должно быть самостоятельным шагом. В то же время тем, кто откажется сдавать ЕГЭ, если им это позволят, нужно обеспечить возможность реализовать право на высшее образование, говорит она.

Заместитель директора по академическим вопросам школы «Летово» Наталия Любомирская также положительно относится к этой идее.

— Такие ребята могли бы просто сдать государственный выпускной экзамен вместо ЕГЭ , — сказала она «Известиям». — Для поступления в вузы этого экзамена, конечно, было бы недостаточно. При этом ЕГЭ справляется с функциями и итоговой аттестации, и отбора абитуриентов, но возможность отказа от него в случае, если нет необходимости поступать в вуз, могла бы облегчить жизнь некоторым выпускникам.

Проверка на прочность Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков

Учитель высшей категории, почетный работник общего образования России Леонид Перлов замечает, что не считает ЕГЭ настолько универсальным инструментом, чтобы использовать его одновременно и для аттестации, и для поступления в вузы.

— Он не может быть использован одинаково успешно и для того, и для другого, — пояснил он «Известиям». — Можно оставить ЕГЭ либо для итоговой школьной аттестации, либо использовать его только для поступления в вузы, но тогда нужно придумать другой инструмент для итоговой аттестации. Закон «Об образовании» диктует ЕГЭ как единственно возможную форму сдачи экзамена, но от этого, по сути, давным-давно уже ушли — с введением внутренних вступительных экзаменов в институтах, с введением устной части он уже перестал быть единым.

Член Совета по науке и образованию Молодежного парламента при Госдуме Арсений Лытарь говорит, что к этому вопросу нужно подходить осторожно.

— Я считаю, что единственный экзамен, который должен быть сохранен для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы — ЕГЭ по русскому языку , — говорит он. — Каждый гражданин страны должен уметь грамотно пользоваться своим родным языком. И я не думаю, что в случае отмены экзаменов для таких учащихся, университеты испытают острую нехватку абитуриентов.

Лытарь заметил, что абсолютное большинство тех, кто решил не сдавать ЕГЭ в 2020–2021 годах, и так не набрали бы необходимых для поступления баллов. Более того, в возможности не сдавать ЕГЭ сразу он видит возможность для выпускника спокойно подготовиться к его сдаче в следующем году, если всё же хочется поступить в вуз.

Почему ЕГЭ до сих пор не отменили

Профессор департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина замечает: ЕГЭ служит в первую очередь итоговой аттестацией по окончании полной средней школы, и задумывался именно для этого, а не как инструмент поступления в вузы.

— Это наш общедоступный бесплатный уровень образования, который мы гарантируем по Конституции, и после школы нужно иметь и механизм оценки достижения образовательных программ , — сказала она «Известиям». — Мы не можем выдать просто так аттестаты зрелости без каких-либо процедур итоговой аттестации.

Она подчеркивает, что если не будет ЕГЭ, то его сразу же нужно заменить на другой формат, что не так просто.

— Поэтому до тех пор, пока не будет предложено альтернативных механизмов аттестации школьников, я считаю, что это выглядит некоторым образом даже нарушением закона «Об образовании», по которому итоговая аттестация обязательно должна проводиться , — заметила Абанкина. — Пусть это будет не ЕГЭ, пусть предложат другой механизм, но он должен быть равной сложности и сопоставим с Единым государственным экзаменом.

По ее словам, отмена экзамена для некоторых выпускников в пандемийные годы — это абсолютно экстраординарная ситуация, и нельзя считать, что эта же мера может быть принята и в нынешней стабильной ситуации.

Проверка на прочность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Тогда нужно ставить вопрос: а каким образом наши обучающиеся, которые не будут сдавать Единый государственный экзамен, будут подтверждать, что образовательная программа выполнена полностью, каким образом будет происходить аттестация учащихся, которые обучались 11 лет в школе , — согласна с ней руководитель Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова. — На что израсходованы бюджетные деньги, на основании какого испытания мы будем выдавать аттестаты о реализации Федерального государственного стандарта?

Она заметила, что нужно говорить не только про вузы, ведь многие средние специальные учебные заведения также принимают студентов на основании результатов ЕГЭ.

— Чтобы принимать такое решение, нужно обсудить целый ряд вопросов, которые возникают, — говорит она. — В условиях эпидемии, наверное, можно было пойти на такое. Но сейчас это будет очень легковесное решение. Тогда нужно думать о модели другого испытания, чтобы не раздавать аттестаты просто так.

В чем преимущество ЕГЭ

Депутат Госдумы Лариса Тутова считает, что Единый госэкзамен справился со своей задачей — дать больше возможностей ребятам из разных регионов для поступления в лучшие вузы страны.

— Безусловное преимущество ЕГЭ — это хороший инструмент для борьбы с коррупцией в системе образования , — рассказала она «Известиям». — Он укрепляет развитие единого образовательного пространства. ЕГЭ в последние два-три года кардинально отличается от первых вариантов, и я глубоко убеждена, что его централизованная сдача позволяет если не исключить, то минимизировать ошибки в итоговой аттестации выпускников и получить полноценную картину уровня образовательной подготовки будущих абитуриентов.

Она подчеркнула, что отменять ЕГЭ в пользу какой-либо другой системы никто не собирается, но есть планы по его совершенствованию, в частности, в пользу постепенного уменьшения тестовой части в пользу письменной.

Управляющий партнер, директор по бизнес-развитию Skyeng и Skysmart Александр Ларьяновский замечает, что ЕГЭ полностью оправдал себя как инструмент борьбы с коррупцией при поступлении в вуз.

— Но, безусловно, как и любая система, он должен развиваться и модифицироваться , — говорит он. — В частности, перегибы на «натаскивание на ответы» нужно устранять. И, безусловно, необходимо помнить, что сдача экзамена и реальные знания между собой не обязательно связаны. И ключевая проблема системы образования, это не тесты, а отставание школьной программы от реальной жизни.

Леонид Перлов замечает, что ЕГЭ не был тем инструментом, который хорошо проверили перед использованием, однако теперь он стал основой среднего образования .

Проверка на прочность Сдача ЕГЭ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— ЕГЭ — это инструмент, а любой инструмент хорош, если он хорошо сделан и правильно использован, — говорит Перлов. — Весь образовательный процесс силком затачивали под ЕГЭ в течение 15 лет. Сегодня, хорошо это или плохо, но школа заточена именно под это. Отменить сейчас ЕГЭ — значит полностью поломать всю систему. У этой системы при всех ее недостатках одно достоинство, по крайней мере, имеется — она не развалилась.

Лытарь также замечает, что сейчас весь период обучения в школе направлен на сдачу экзаменов.

— Но так быть не должно: ученик должен получать знания для их применения в жизни, а не для того чтобы сдать ЕГЭ , — подчеркивает он. — Сейчас на школьников идет колоссальное давление со стороны родителей и педагогов, детям внушают, что вся их дальнейшая жизнь будет зависеть от экзаменов. Мне кажется, нужно как-то более спокойнее к этому относиться.

Как проводить итоговую аттестацию

Ирина Абанкина замечает, что ЕГЭ нельзя отменять без наличия альтернативы, но и альтернативу искать обязательно нужно.

— Результаты ЕГЭ носят только предметный характер, но важно не только освоение программы по предметам, все сейчас говорят о важности для выпускников школ и компетентностных результатов , — сказала она. — Речь идет об освоении так называемых ключевых компетенций. Это могут быть классические 4К — креативность, критическое мышление, коммуникабельность и коллаборация, в дополнение к этому могут быть и другие компетенции — лидерство, например.

По ее словам, ЕГЭ — это только одно из направлений оценки выпускника, чего в современном мире недостаточно.

Также Абанкина выступает за то, чтобы развивать возможности для перевода сдачи экзаменов в электронный формат, где самое важное — чтобы была уверенность в том, что ребенок сам решает задачи.

Людмила Дудова замечает, что изменения в итоговой аттестации постоянно появляются, но никакой другой модели пока не появилось, что могло бы заменить ЕГЭ. Речь идет лишь о его совершенствовании.

— Во-первых, в этом году совсем не мелкие правки в ЕГЭ внесены по целому ряду предметов, а довольно серьезные изменения , — рассказала Дудова. — Несколько изменились подходы к формулировке заданий, требования к выполнению этих заданий. Проверяются не только фактические знания, но и то, как выпускник может ими владеть на практике. Это тоже не вчера возникло, материалы оттачивались не один год.

Она замечает, что речь должна идти скорее о том, чтобы и дальше расширять возможности вузов по введению дополнительных испытаний для абитуриентов.

В Рособрнадзоре заявили «Известиям», что внимательно прислушиваются ко всем мнениям относительно ЕГЭ, стараясь учитывать их при изменении существующей модели экзамена и формировании перспективных направлений развития процедур проведения итоговой аттестации.

Проверка на прочность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Экзамен совершенствуется, но мы всегда очень аккуратно подходим к изменениям, — заявили в ведомстве. — Результат экзамена действует четыре года, очень важно сохранять преемственность и не допускать резких перекосов.

Отмечается, что сейчас в экзамене большинство заданий — это задания с развернутым ответом, где выпускник может продемонстрировать в том числе навыки, важные для него в будущем.

— В 2022 году ЕГЭ будет проводиться с использованием новой структуры КИМ, разработанной на основе современных ФГОС: включены новые модели заданий на применение предметных знаний , — отметили в Рособрнадзоре. — Постепенно в экзамен вводятся задания, которые выполняются на компьютере. Так, с 2015 года устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится на компьютере, с 2021 года ЕГЭ по информатике полностью проходит на компьютере.

При этом существующий формат ЕГЭ отменять не планируется, подчеркнули в ведомстве — его будут только совершенствовать , так как этот формат «наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам».