Балльные «танцы»: почему абитуриенты с высокой оценкой ЕГЭ не смогли попасть в вузы

Прием в высшие учебные заведения в 2021 году проходил по новым правилам. В частности, убрали «вторую волну» — когда абитуриенты, не прошедшие на бюджетное отделение выбранного вуза на первом этапе, могли подать документы в другой университет, где шансов на поступление больше. Кроме того, приемная кампания в этот раз шла онлайн. Но в последний день некоторые вузовские сайты, как утверждают абитуриенты, работали с перебоями — подтвердить свое намерение учиться именно в этом заведении успели не все. В итоге часть выпускников с высокими баллами ЕГЭ не попала в облюбованные вузы и оказалась перед выбором: учеба в малоинтересном институте или — для юношей — служба в армии. Сейчас обиженные абитуриенты собирают подписи под петицией в Минобрнауки. А вот ректоры российских вузов признали приемную кампанию-2021 успешной.

Лотерея 11 августа

На сайте change.org 12 августа появилась петиция, адресованная Минобрнауки, с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. Подписанты считают, что существующий сейчас порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места.

«При поступлении решающее значение (наравне с баллами ЕГЭ) имеют способности предугадывать намерения конкурентов, делать «ставки» на «выигрышные» конкурсные списки, распределять риски и так далее. Вовремя вынуть свое согласие из одного конкурсного списка и переложить в другой — вот чем занимались сотни тысяч абитуриентов 11 августа. Но поступление — это не покер и не лотерея! Так не должно быть!» — гласит петиция.

Клик без помощи_1 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В тексте обращения также говорится, что в результате абитуриенты с хорошими баллами ЕГЭ оказались во второсортных вузах «с мыслью « главное — не в армию», а ребята с более низкими баллами попали в престижные учебные заведения, «так как были готовы на риск».

На вечер 17 августа под петицией подписались свыше 9,5 тыс. человек.

Выпускник ижевской школы Матвей Щепин приехал в Санкт-Петербург ради поступления в СПбГУ. Но данные на сайте вуза, по его словам, обновлялись слишком медленно, и он не успел вовремя оценить ситуацию и переориентироваться на другое учебное заведение.

— Я хотел именно в СПбГУ, на геологию. Подал документы, вплоть до конца приемной кампании проходил по баллам. А после ее окончания, когда уже ничего нельзя было сделать, нельзя было перенаправить документы в другой вуз, я узнал, что в СПбГУ не попадаю. То есть имея высокие баллы по ЕГЭ, я никуда не поступил. Теперь либо ждать дополнительного набора в вузы в городах, в которые я вообще-то не хотел ехать, либо идти в армию, — пожаловался «Известиям» несостоявшийся студент Санкт-Петербургского университета.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что в последние часы и даже минуты приема люди массово стали отменять свои согласия на обучение в одних вузах и переносить эти данные в другие. Нужно было оперативно следить за тем, как меняется место абитуриента на конкурсной шкале. Иногда из-за резкого наплыва претендентов с высокими баллами некоторые за считаные минуты теряли до 20 пунктов.

Клик без помощи_2 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Согласие на зачисление нужно было дать до 18:00 11 августа по московскому времени. В последние 20 минут абитуриенты ринулись менять свои согласия на сайтах всех вузов. И в конце концов сайты обвалились. Многие уже не смогли ничего на них поправить, и это лишило их возможности поступить , — сказал Матвей Щепин.

Представители вузов частично признают недоработку.

— Я знаю, что у некоторых сайты «падали», но это происходило потому, что такие вузы просто не подготовились. Надо было еще с мая начинать готовить программное обеспечение, когда вышел приказ об особенностях приемной кампании, где было указано, что она проводится в дистанционном режиме. У нашего вуза подобных проблем не возникло. Конкурсные списки у нас отображались в режиме реального времени. В итоге мы полностью закрыли все бюджетные места, — заметил в беседе с «Известиями» проректор по административной работе, ответственный секретарь приемной комиссии СПбГЭУ Сергей Микадзе.

Не гоните волну

Ректоры российских вузов признали приемную кампанию успешной, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки. 17 августа стартовали зачисления по общему конкурсу (бакалавриат и специалитет), уточнили там.

— В целом нужно отметить, что конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился, — приводит министерство слова ​​​ректора МГТУ им. Баумана Анатолия Александрова.

У абитуриентов было достаточно времени, чтобы решить, в какие вузы они хотят поступить. Коллапс произошел скорее из-за того, что молодежь не успела приспособиться к нововведению 2021 года: к тому, что «второй волны» зачисления больше нет , предположил Сергей Микадзе.

— Мы завершили приемную компанию 29 июля, и до 11 августа абитуриенты могли определяться с выбором. Тем более что в этом году наш вуз работал только в дистанционном режиме, поэтому ребята могли подавать согласие и в субботу, и в воскресенье. Я думаю, что те, кто сейчас высказывает недовольство, не успели вовремя принять решение , — сказал он, добавив, что «е сли правильно подходить к настройке ПО, то и никакая «вторая волна» не нужна ».

Клик без помощи_3 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Многие до последнего не могли выбрать вуз еще и потому, что с этого года можно подавать заявки на 50 направлений, отметила главный научный сотрудник, заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Сейчас можно подавать заявки в пять вузов, причем в каждый — на 10 разных направлений. Это очень серьезное число. К сожалению, часть абитуриентов и правда не очень рационально воспользовалась предоставленной широтой выбора. Многие просто не смогли вовремя отследить, в каких списках они оказались. То есть просто не сумели сфокусироваться. В результате у них не получилось попасть ни в один вуз, — отметила она.

По мнению специалиста, количество направлений нужно сокращать, чтобы избежать таких коллизий в будущем. Так же, как и ее коллега Сергей Микадзе, Ирина Абанкина подчеркнула, что нецелесообразно возвращаться к практике нескольких «волн».

— Бывали случаи, когда вузы не хотели отдавать подлинники документов наиболее сильным абитуриентам, решившим учиться в других образовательных учреждениях. Случалось, что освобождалось бюджетное место, но студент уже подписал договор о платном обучении. В этом смысле онлайн-согласие на зачисление в вуз — более совершенная система , — отметила эксперт.