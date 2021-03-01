Ученью свет: дети из многодетных семей приоритетно поступят в вузы

Дети из многодетных семей поступят в вузы в приоритетном порядке. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит в марте. Поддержать его готовы в большинстве фракций парламента. Авторы инициативы считают, что его принятие станет реализацией задач послания Владимира Путина Федеральному собранию, которые он поставил в 2020 году, назвав одним из приоритетов поддержку многодетных семей. Инициатива будет поддержана обществом, полагают эксперты. Однако в ЛДПР напомнили о большом количестве льготников, что уменьшает шансы на поступление обычных абитуриентов.

Поднимать демографию

Как сообщили «Известиям» источники в парламенте, Госдума 17 марта планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ». Документ предлагает предоставить абитуриентам из семей, имеющих троих и более детей, преимущественное право зачисления в вузы по программам бакалавриата и специалитета — при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний.

Его авторы — вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сенаторы Инна Святенко и Евгения Бибикова — обосновывают свою инициативу приоритетами государства в поддержке многодетных семей, а также посланием Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году.

«В послании отмечено, что в основе долгосрочной политики поддержки семьи должны стоять конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, в том числе многодетные семьи», — отмечают они в пояснительной записке. Также законодатели указывают на долгосрочные стратегические ориентиры страны до 2030 года, в числе которых создание условий для каждого ребенка получить качественное образование.

Ученью свет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По проекту федерального закона правовых возражений концептуального характера не имеется», — говорится в заключении комитета Госдумы по образованию и науке, которое есть в распоряжении «Известий».

Как сообщила сенатор Инна Святенко, законопроект нашел поддержку и в правительстве, которое уже направило проект положительного отзыва в нижнюю палату.

— Мы прорабатывали этот вопрос, обсуждали на рабочих совещаниях, как итог в январе мы получили поддержку законопроекта со стороны Министерства высшего образования и науки. Законопроект поддержан большинством регионов, и проект положительного отзыва правительства направлен в Госдуму. Надеюсь, что коллеги в нижней палате рассмотрят в ближайшее время данный законопроект и примут его в первом чтении, — рассказала сенатор.

По ее мнению, сейчас необходимо мотивировать российские семьи к «многодетности», чтобы это стало позитивной тенденцией.

В правительстве, куда инициатива была направлена на отзыв еще в прошлом году, «Известиям» сообщили, что официальный отзыв на нее прорабатывается.

— Концептуально я бы эту инициативу поддержал. Причин для этого несколько. Во-первых, многодетные семьи — это, как правило, семьи с невысокими доходами. Они не могут себе позволить репетиторов, которые практически всегда необходимы для сдачи ЕГЭ. Во-вторых, это поможет уравнять права этих детей с остальными, — заявил «Известиям» первый зампред профильного комитета по образованию и науке, член КПРФ Олег Смолин.

В «Единой России» также считают, что эта инициатива должна быть принята.

Ученью свет Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Это будет стимулом для повышения рождаемости и сохранения нашего человеческого потенциала. Считаю, что многодетные семьи нуждаются в такой поддержке, — сообщил «Известиям» член комитета по образованию и науке, единоросс Гаджимет Сафаралиев.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов также положительно оценил инициативу.

— Многодетных семей нужно поддерживать любыми методами, потому что демография у нас падает, прироста населения нет. Вместо этого происходит замещение коренного населения мигрантами. Поэтому считаю, что нужно предоставить детям из многодетных семей такое приоритетное право, — пояснил «Известиям» депутат.

Оценки парламентария подтверждают данные Росстата. В 2020 году естественная убыль населения (превышение умерших над числом родившихся) в России выросла более чем в два раза — до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году, а число родившихся стало минимальным с 2002 года — 1,43 млн человек.

Помощь нужна всем

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, напротив, считает, что законопроект может создать неравные условия для детей из семей, которые имеют одного ребенка или двоих. Для них осталось не так много возможностей поступить на бюджетные места при условии большого количества льготных категорий.

— В последнее время было принято достаточно много законов, направленных на поддержку многодетных семей. Я в целом разделяю желание поддерживать такие семьи, тем более при неблагоприятной демографической ситуации. Но лично у меня возникает вопрос: как на практике будет работать закон? В отношении каких вузов применяться? Не приведет ли эта благая идея к нежелательным социальным последствиям? — отметил в разговоре с «Известиями» парламентарий.

Ученью свет Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Согласно действующему законодательству, сегодня россияне могут рассчитывать на несколько видов льгот при поступлении в вузы. Это прием без экзаменов, прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное право зачисления при тех же и прочих равных условиях, а также прием на подготовительные отделения вузов для обучения за счет бюджета.

Преимущественным правом обладают дети сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, таможенных органов, Следственного комитета и многих других.

А вот в Общественной палате считают, что законопроект нужен и государству, и населению.

— С этой инициативой Общественная палата выступила еще в 2019 году. Об этом идет речь в нашем докладе «Демография 2020–2024», посвященном тому, как обеспечить естественный рост населения. Поэтому, конечно, мы это предложение поддерживаем и хорошо, что с ним выступают сенаторы, — заявил «Известиям» зампредседателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Глава Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов также считает, что инициатива полезная и правильная. По его мнению, главное, чтобы не произошло так, как было со льготами для детей-инвалидов. Им было разрешено поступать только в один вуз при ограниченном количестве квот, поэтому абитуриентам приходилось ждать. Потом этот недочет, к счастью, исправили, отметил эксперт.