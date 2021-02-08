Наследный принцип: дети силовиков поступят в вузы в приоритетном порядке

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы. Как выяснили «Известия», такой законопроект поддержало правительство, а в марте его может принять Госдума. Им предлагается предоставление преимущественного права зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет более 20 лет. Во фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать, но предлагают не ограничиваться детьми силовиков.

На определенных условиях

Как выяснили «Известия», правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы Александра Хинштейна, Василия Пискарева и Вячеслава Никонова о внесении изменений в ст. 71 закона «Об образовании в Российской Федерации». Документом предлагается предоставить преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах.

«Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях», — говорится в отзыве правительства, который имеется в распоряжении «Известий».

Наследный принцип1 Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

При этом кабмин считает, что в целях формирования единого подхода требование законопроекта к общей продолжительности службы родителей (20 лет и более) для получения этого преимущества их детьми следует распространить и на сотрудников органов внутренних дел РФ.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом представленных замечаний», — поясняется в документе.

Сами авторы объясняют необходимость разработки инициативы несправедливостью, которая заключается в том, что такое преимущественное право уже есть у детей военных.

«В настоящее время, в соответствии с ч. 11 ст. 71 Федерального закона «Об образовании в РФ», преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство, уточняют разработчики документа. По их мнению, такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции.

Наследный принцип2 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Как сообщили «Известиям» в Госдуме, законопроект получил положительный отзыв профильного комитета по образованию и науке и может быть рассмотрен нижней палатой уже в марте.

Новые династии

Во фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать, но предлагают не ограничиваться детьми силовиков.

— В комитете по образованию все депутаты этот законопроект поддержали, и думаю, что поддержат все фракции, так как предлагаемая льгота не очень большая. Чтобы ребенок получил преимущественное право, надо, чтобы его родитель отслужил более 20 лет. Это немало. Но у меня лично вопрос: кого мы поддерживаем этим законопроектом? Если династии в разных профессиях, то логично было бы предоставить такие возможности детям педагогов и медиков с таким же стажем, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов также считает, что абсолютно правильная идея уравнять военные и силовые ведомства в правах.

— Наши силовики испытывают не меньшую нагрузку, чем военные. Во-вторых, очевидно, что дети, которые воспитывались в военной семье, изначально лучше подготовлены к службе и понимают, что такое дисциплина, поэтому из них получаются хорошие военные, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Наследный принцип3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Во фракции ЛДПР подчеркивают, что речь только о ведомственных вузах. А сам законопроект направлен на уравнение прав военных и сотрудников МВД и Росгвардии.

— По сути, все эти категории относятся к военнослужащим, которым мы даем одинаковые права. Так что фракция ЛДПР этот законопроект поддержит, и он не будет никоим образом выделять какую-то отдельную категорию граждан, — заявил «Известиям» зампред комитета по образованию, член фракции Максим Зайцев.

При этом парламентарий отметил, что если и дальше идти по этому пути, то Госдума должна предоставить такие же права детям родителей других профессий. Тут решение должно быть принято на уровне государства, считает депутат.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что в нынешних условиях этот законопроект может вызвать критику в обществе. По его мнению, дети силовиков и так могут поступить в профильные вузы МВД и Росгвардии, так как у них уже выстроены отношения внутри самой системы, поэтому им не нужны специальные льготы.