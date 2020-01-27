Теплый прием: в вузы Следственного комитета возьмут больше сирот

Следственный комитет РФ намерен увеличить долю бюджетных мест в своих вузах для детей-сирот. В следующем учебном году она вырастет до 40%, и шанс поступить в академии СК получат 200 таких выпускников. Во время учебы эти студенты могут рассчитывать на полное обеспечение: стипендию, расходы на питание, книги и одежду. Вузы Следственного комитета находятся в Москве и Санкт-Петербурге, но там учатся сироты и из других регионов страны.

Больше мест

В 2019 году в Московскую и Санкт-Петербургскую академии СК РФ было зачислено 113 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Проректор Санкт-Петербургской академии Марина Сперанская пояснила «Известиям», что по закону сиротам и детям-инвалидам отводится 10% бюджетных мест в высших учебных заведениях. Но в 2019 году по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина в Москве и Санкт-Петербурге их доля в ведомственных вузах Следственного комитета была увеличена до 35%. А в следующем учебном году (2020–2021) мест для детей-сирот станет еще больше — до 40%. То есть порядка 80 таких ребят смогут попробовать свои силы и поступить в академии СК. Общий набор составит около 200 человек.

По словам, Марины Сперанской, подшефные вузы уже начали работать с профильными комитетами по образованию и социальной политике, а также с органами опеки. Подключились территориальные управления СК РФ в городах России и другие вузы.

— Нас поддержали профильные комитеты. Они начали информировать абитуриентов, которые не прошли на юридический факультет, о возможностях поступления в академию СК. Информационная кампания была организована на всех факультетах, куда принимали абитуриентов, сдавших ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории, — рассказала Марина Сперанская.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербургскую академию СК поступили не только абитуриенты из Северной столицы. Число студентов пополнили выпускники из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов.

Марина Сперанская также подчеркнула, что совершенно исключены ситуации, когда выпускник, оставшийся без попечения родителей, не сможет узнать о своих возможностях обучения в подшефных СК РФ вузах. Территориальные отделы ведомства работают с социальными службами, органами опеки и формируют личные дела будущих абитуриентов.

Кроме того, сотрудники центрального аппарата и территориальных следственных органов оказывают шефскую помощь 425 детским специализированным учреждениям по всей стране. Содействие не сводится к формальным визитам и подаркам. Офицеры СК лично знают воспитанников подшефных учреждений, общаются с ними, интересуются проблемами, помогая в их решении, а также содействуют социализации после выпуска из детских домов.

— Но даже если по какой-то причине воспитанник детского дома не узнает о своих возможностях поступления в вузы СК РФ, на сайте академии есть информация о поступлении, со всеми обратившимися проводят консультации приглашают их на день открытых дверей, — добавила Марина Сперанская.

Путевка в жизнь

Студентам ведомственных образовательных учреждений выплачивается ежемесячная стипендия в размере 16 тыс. рублей. Сиротам также предоставляют социальную стипендию, компенсируют расходы на питание, книги и одежду. В общем счете, по словам Марины Сперанской, студенты-сироты получают ежемесячно порядка 30 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники СК РФ всегда готовы оказать помощь, связанную с бытовыми вопросами. Это, например, может быть юридическое сопровождение получения жилья, сообщила «Известиям» руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ, полковник юстиции Светлана Петренко.

— Ведь не секрет, что есть, к сожалению, и желающие обмануть сирот, — отметила она. — Известны случаи, когда им доставалось жилье ненадлежащего качества, и, безусловно, следователи принимают необходимые меры для восстановления прав таких ребят.

СК также следит, чтобы сироты могли в случае необходимости получить специализированную медицинскую помощь, организует поездки ребят на лучшие детские базы отдыха страны.

— Мы помогаем сиротам, потому как эти дети в силу жизненных обстоятельств нуждаются в особом внимании и поддержке. Некоторые из них стали жертвами или свидетелями преступлений. Мы хотим помочь таким ребятам, развить их способности и дать путевку в жизнь, — сказала Светлана Петренко.

СК РФ заинтересован в том, чтобы выпустить лучших следователей в стране. Причем интерес к этой профессии ведомство старается прививать с раннего детства. Благодаря взаимодействию СК РФ с ведущими детскими центрами, среди которых «Артек», «Орленок» и «Смена», стала возможной реализация образовательной общеразвивающей программы «Юный следователь». Она способствует формированию интереса молодежи к профессии, юриспруденции в целом, повышению уровня общей правовой грамотности и культуры. Помимо российских детей к этой программе в прошлом году приобщились учащиеся из Республики Беларусь.