Права охранение: бизнес и СК рассказали Минэку, как повысить доверие к силовикам

Изменить KPI для следователей, создать отдельный орган для расследования экономических преступлений и повысить имидж правоохранителей в СМИ — эти и другие предложения бизнес-объединения и Следственный комитет направили в Минэкономразвития (все материалы есть у «Известий»). Ведомство собирает идеи по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева: ранее он потребовал от Минэка до 16 декабря представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе. Со своей инициативой выступил и Следственный комитет — он считает необходимым повышать имидж правоохранителей в СМИ. При этом помощник президента Андрей Белоусов заявил «Известиям», что нововведения в этой сфере не нужны: по его словам, укрепить доверие предпринимателей должна специальная цифровая платформа для жалоб.

Валюта, суды, имидж

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в письме к Минэку выступил за отмену ст. 193 и 193.1 УК РФ о нарушении валютного законодательства. По его мнению, они препятствуют экспорту и влекут для компаний неоправданные риски, которые значительно увеличивают себестоимость продукции.

— Считаем, что невыполнение обязательств по репатриации денежных средств не может являться самостоятельным преступлением, а должно выступать в качестве отягчающего обстоятельства, например, при отмывании денег и других видах мошенничества, — заявил глава РСПП.

Отдельную озабоченность бизнес-сообщества вызывает необоснованное применение ст. 193.1 Уголовного кодекса, продолжил Александр Шохин. Она предусматривает ответственность за перевод средств на счета нерезидентов по подложным документам. Однако это не цель, а чаще всего средство совершения других преступлений. Кроме того, случаев привлечения по статье крайне мало: за 2018 год в суд было направлено только 20 дел, сообщил глава РСПП. В пресс-службе союза на запрос «Известий» не ответили.

В Торгово-промышленной палате сделали акцент на изменениях в судебной системе. Вице-президент объединения Вадим Чубаров предложил реформировать оценку эффективности следственных органов.

— На сегодняшний день рейтинговые показатели следователей стимулируют их деятельность только в одном направлении — направить как можно быстрее и больше дел в суд с большим числом обвиняемых, — сообщил он в письме к Минэкономразвития, предложив оценивать результативность следователей исходя из общего количества дел в производстве.

Глава ТПП Сергей Катырин сказал «Известиям», что палата предложила и ряд законодательных инициатив. Например, не применять к предпринимателю, подозреваемому в преступлении, меры, которые ведут к остановке деятельности и ликвидации бизнеса.

Свои предложения по повышению доверия к силовикам в Минэкономразвития направил и Следственный комитет. Они заключаются в том, чтобы улучшить взаимодействие со СМИ и сообществами предпринимателей для создания более положительного образа правоохранительных органов. На запрос «Известий» в СК оперативно не ответили.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей предложил Минэкономразвития создать отдельный орган для расследования экономических преступлений. Также следует повысить открытость рассмотрения дел в судах — этому поспособствует размещение аудиозаписей процессов в интернете и введение в арбитражное судопроизводство института народных заседателей. Кроме того, необходимо предоставлять каждому гражданину доступ к электронному ресурсу с информацией о том, находится ли он в розыске.

В Минэкономразвития не ответили на вопрос «Известий» о том, какие предложения вошли в сводный документ для правительства. По словам источника в финансово-экономическом блоке правительства, ведомство уже направило его в кабмин.

И так сойдет

Отвечая на вопрос «Известий» о способах повысить доверие предпринимателей к правоохранительной системе, помощник президента Андрей Белоусов заявил, что для этого не нужно придумывать новые меры.

— Сегодня необходимо реализовывать тот потенциал, который уже есть. Укрепить доверие бизнеса к правоохранителям должна работа онлайн-омбудсмена или цифровой приемной, которую власти запустили два месяца назад, — сообщил он.

Речь о платформе для работы с обращениями предпринимателей «Забизнес.рф» — ресурсе, который принимает жалобы бизнесменов на давление и другие противоправные действия правоохранительных органов. Его создали по поручению президента. С 19 ноября система работает в полную силу, до этого она функционировала в тестовом режиме.

По состоянию на 11 декабря на ресурсе зарегистрировано 476 заявлений предпринимателей и 1150 пользователей, сообщила «Известиям» генеральный директор платформы Элина Сидоренко. Однако результатов пока нет ни по одному из обращений: согласно регламенту, срок их рассмотрения может доходить до 30 дней. При этом 25% жалоб отклоняется сразу из-за того, что не относятся к сфере предпринимательства, а 30% направляется на уточнение — зачастую заявители не прикрепляют необходимые документы или недостаточно четко формулируют свои требования, отметила Элина Сидоренко. Но даже если обращение не принимают, в большинстве случаев заявитель получает первичную юридическую консультацию, подчеркнула она.

Главный способ повысить доверие предпринимателей — максимально упорядочить деятельность правоохранительных органов, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Зачастую законы оставляют властям пространство для маневра и недостаточно подробно прописывают права и обязанности силовиков. Кроме того, многие детали, с которыми предприниматели ежедневно сталкиваются в бизнес-деятельности, просто не закреплены в нормативно-правовых актах. Цифровая платформа для жалоб, безусловно, поможет преодолеть некоторые сложности, но панацеей не станет, добавил эксперт.

Платформа для обращений может повлиять на трансформацию системы, но ее эффективность докажут первые решения, заявил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. В частности, с помощью ресурса на силовиков пожаловались адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Однако первой и главной мерой должна стать ревизия резонансных судебных решений в отношении бизнесменов и изменение меры пресечения для них, подчеркнул эксперт.