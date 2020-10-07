Переход в онлайн: когда исчезнут поддельные дипломы

В Новгородской области на днях были заблокированы несколько сайтов, на которых продавались дипломы об образовании. Несмотря на то что работа по пресечению подобной торговли ведется в российских регионах постоянно, поиск такой услуги в интернете по-прежнему занимает не более пяти минут. Как сообщили «Известиям» в Рособрнадзоре, на сегодняшний день в стране уже функционирует система, позволяющая проверять дипломы. Однако, по словам экспертов, процесс установления подлинности документов пока далек от совершенства . В подробностях разбирались «Известия».

Диплом в один клик

На этой неделе Старорусская межрайонная прокуратура выявила четыре сайта с информацией о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, школьных аттестатов и свидетельств о знании русского языка и результатах ЕГЭ. После обращения прокурора в суд интернет-ресурсы были заблокированы.

В сентябре Куйбышевский районный суд удовлетворил 30 административных исков Омской транспортной прокуратуры и признал незаконной интернет-продажу дипломов о высшем и среднем образовании по техническим специальностям в области внутреннего водного транспорта без прохождения обучения.

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— В настоящее время Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций доступ к запрещенным интернет-ресурсам заблокирован, — сообщили в транспортной прокуратуре.

Однако вместо заблокированных сайтов, как правило, тут же появляются другие. Так, по запросу в поисковике можно встретить предложение купить диплом любого вуза — типографская копия в среднем обойдется в 10–15 тыс. рублей, а на бланке Гознака — около 20 тыс. рублей Как сообщили корреспонденту «Известий» в одном из интернет-магазинов, подготовка документа займет не более двух дней. Также на сайте говорится о возможности приобретения диплома с занесением в соответствующий реестр, однако собеседник сразу предупредил — выполнение этой услуги займет несколько месяцев, и обойдется она в 300–400 тыс. рублей.

Смена площадки

Сегодня значительно сократилось количество так называемых шарашкиных контор, но продажа дипломов о высшем и среднем специальном образовании продолжается , отметил в беседе с «Известиями» президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Самыми популярными специальностями, по его словам, на сегодняшний день остаются юриспруденция, экономика и гуманитарные науки, а именно философия и история.

— Раньше у нас во всех переходах, на станциях метро стояли люди с табличками «Диплом о высшем образовании». Рекламщики из метро и переходов пропали — всё это переместилось в интернет, и теперь там продолжается рекламная кампания. Этим долго занимались правоохранительные органы, благодаря чему рынок продаж поддельных дипломов сократился. В связи с чем европейские коллеги пошли на то, чтобы все-таки начать признание наших дипломов о высшем образовании, хотя и с некоторой оговоркой, — говорит Комков, отмечая, что о дним из последствий такой незаконной торговли документами об образовании стало скептическое отношение к нашим дипломам в других странах .

— Несмотря на то что Болонское соглашение было нами подписано, всё равно наши дипломы о высшем образовании автоматически не признаются. Для того чтобы российский диплом об образовании был признан где-то в Европе, нужно всё равно сдать квалификационный экзамен . После этого обычно дается специальное удостоверение, которое подтверждает, что диплом выдан человеку, который действительно обладает знаниями, указанными в дипломе, — рассказал собеседник «Известий». — Многие наши специалисты, имеющие реальное высшее образование, достаточно высоко там ценятся, но отношение к нашим дипломам пока всё равно остается таким.

Сложно проверить

Не у всех работодателей есть возможность проверить подлинность дипломов из-за отсутствия четкой информационной системы , считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

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— У нас есть две проблемы: подделывание дипломов, а также вузы, которые очень свободно относятся к уровню освоения обязательной программы. Во втором случае работодатель не может быть уверен в том, что выпускник, фактически получив диплом, обладает нужными знаниями и компетенциями. И если придет с проверкой трудовая инспекция и выявит несоответствие профессиональным стандартам, то работодателю грозят существенные штрафы, особенно если это бюджетная организация», — отметила она в разговоре с «Известиями». — Что касается подлинности документа о высшем образовании, не каждый работодатель может это с легкостью проверить. Более того, у нас сохраняется доля негосударственных вузов, сведения о выпускниках которых также не так просто проверить. Несомненно необходимо повсеместное внедрение информационной системы с данными обо всех выпускниках, тем более на этапе перехода на электронные трудовые книжки, которые сейчас вводятся по всей стране, и соответственно к этим электронным системам должна быть подвязана и электронная база документов об образовании.

Реестр для контроля

На сегодняшний день информационная система, содержащая данные российских выпускников, уже существует. Решение о создании Рособрнадзором Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении было принято еще в 2013 году. Предполагается, что сведения о документах об образовании, выдаваемых с указанного года, подлежат внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи документов.

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Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Рособрнадзора, каждый желающий может проверить данные выпускника, введя серию и номер диплома. Однако, как указали в ведомстве, есть возможность того, что пока в базе может и не быть информации о каком-то документе, так как не все учебные заведения на сегодняшний день внесли сведения в систему.

В целом же планируется, что все данные о документах, выданных с июля 1992 года, будут внесены до 2023 года. Срок хранения сведений составляет 50 лет.

Некрасивые ситуации

— У нас есть ряд должностей, профессий, где работодатель не имеет права принимать на работу без наличия какого-либо образования: например, при устройстве на государственную или муниципальную службу, на вредные производства, где человек должен иметь специальную квалификацию , — отмечает в беседе с «Известиями» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. — Однако в целом ограниченное количество организаций проверяют это как-то серьезно. В большинстве случаев это делается, только если диплом вызывает какие-то сомнения .

С этим согласна и руководитель проектов некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова.