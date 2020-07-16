Переучи ученого: цифровые компетенции получит 1 млн специалистов

На обучение 1 млн граждан цифровым компетенциям направят почти 1,26 млрд рублей. Минэкономразвития собирается создать опорный образовательный центр, чтобы удовлетворить потребности регионов в IT-специалистах и работниках смежных областей. Повысить квалификацию смогут 3 тыс. преподавателей нецифровых предметных сфер, а к занятиям будут привлекать бизнес. Создание центра важно подкрепить внедрением IT-программ на всех уровнях образования — от детских садов до вузов и центров допобразования, считают эксперты.

Опора на кадры

Опорный образовательный центр по направлениям цифровой экономики появится на базе Университета Иннополис. Он будет представлять собой консорциум организаций высшего и среднего профессионального образования. Они начнут готовить специалистов с компетенциями в области информационных и сквозных технологий, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Для создания опорного центра Минэк за два года собирается выделить Университету Иннополис около 1,26 млрд рублей: 556,8 млн рублей — в 2020-м и 700,5 млн рублей — в 2021-м. Финансирование запланировано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика», который координирует ведомство.

обр Жилые корпуса Университета Иннополис Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

И.о. директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Валентина Куренкова сообщила «Известиям», что профильная рабочая группа уже поддержала создание образовательного центра. Более того, проект согласовал президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности , сказали в Минэке. Следующим этапом должно стать утверждение его президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, добавил руководитель направления планирования и мониторинга проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве РФ Андрей Воров. В случае одобрения мероприятие внесут в паспорт федерального проекта.

По задумке, к 2024 году 1 млн специалистов должны в форме дополнительного образования овладеть компетенциями в области цифровой экономики, не менее 3 тыс. преподавателей из нецифровых областей — повысить свою квалификацию, а 600 методистов — прийти в вузы и колледжи для внедрения новых практик , сказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035» Олег Подольский. К 2024 году появится 85 образовательных программ, уточнил Андрей Воров. Также к ведению занятий будут привлекать представителей индустрии.

В центре будут готовить не только IT-профессионалов в чистом виде, но и специалистов из смежных областей: социологии, журналистики, лингвистики, педагогики, медицины, химии, физики, экономики, юриспруденции, сельского хозяйства, археологии и инженерии , перечислил Олег Подольский.

Цифра с пеленок

При создании центра важно учесть, что образование должно строиться с индивидуализацией треков развития и возможностью обучаться в Сети, считает директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Сурова. Пока подобный опыт есть только в Университете НТИ (Национальной технологической инициативы — «Университет 2035». — «Известия»). Он создал технологическую платформу индивидуализации обучения и поддерживает формат кейс-образования. Слушатели приобретают навыки и компетенции, выполняя реальные задачи бизнеса и решая проблемы социально-экономического развития регионов.

Важно учитывать адресность программ подготовки и переподготовки в области «цифры» , соглашается первый проректор, завкафедрой вычислительной техники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Михаил Куприянов. Должно быть предусмотрено разумное сочетание очных и дистанционных форм обучения и практическая направленность процесса с упражнениями, кейсами для освоения полезных и наиболее часто используемых компетенций. Немаловажно привлекать индустрию для подготовки специалистов, способных возглавить и реализовать прорыв в цифровой экономике , отметил он.

обр Учебный корпус Университета Иннополис Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По мнению проректора МТУСИ Андрея Муханова, открытие опорного образовательного центра на базе Университета Иннополис будет стимулировать отраслевые вузы более настойчиво развивать свои компетенции и создаст здоровую конкуренцию в области образования.

Образовательные центры, как хабы, полезны с точки зрения агрегации знаний, поэтому важно делать несколько подобных точек роста, полагает директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ Андрей Райгородский.

Создание центра важно подкрепить комплексными усилиями по внедрению IT-программ на всех уровнях образования — в школах, вузах, структурах профессиональной переподготовки и дополнительного образования , отмечает директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы госуправления РАНХиГС Ксения Ткачева. Цифровые компетенции нужно формировать со старшей группы детского сада в легких игровых форматах, согласна проректор по образовательной деятельности МГТУ «Станкин» Юлия Еленева.

Такой центр как раз нужен для того, чтобы не допустить перекосов в подготовке специалистов, подобных выпуску вузами огромного числа экономистов и бухгалтеров при дефиците кадров на производстве, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он может стать кузницей кадров, ведь высокий уровень подготовки в IT-технологиях сейчас нужен практически везде — начиная от маркетинга и торговли недвижимостью и заканчивая ритейлом и консультациями.