Помочь с цифрой: кто поможет пенсионерам освоиться в сети
Профессия «цифровой куратор» реально появится в России уже в следующем году. Как в Европе ликвидируют интернет-безграмотность старшего поколения, не имея для этого никаких профессиональных стандартов, и зачем он понадобился в России, разбирались «Известия».
Профессиональный стандарт для новой профессии под названием «цифровой куратор» утвержден Минтруда. Новые специалисты будут помогать разбираться с цифровыми ресурсами, например оплатой услуг ЖКХ онлайн, всем желающим. Но в первую очередь пожилым людям, считает председатель российского общества «Знание», зампредседателя думского комитета по образованию и науке Любовь Духанина. Она связана с разработкой документа, в котором выведена характеристика квалификации, необходимой для работы цифровым куратором.
По словам Духаниной, запрос на новую профессию в обществе есть. Это подтверждает опрос ВЦИОМа: 60% пожилых людей не знают о современных способах проведения платежей, а 74% пенсионеров предпочитают по старинке производить оплату наличными в банках или в пунктах приема платежей.
Оплата коммунальных услуг через платежный терминал
До реального появления представителей новой профессии еще нескоро. Пока профстандарт находится на регистрации в Минюсте, и это «достаточно непростые процедуры», отметила Духанина. А «обучающая программа должна заработать уже к середине следующего лета», добавила она в разговоре с «Невскими новостями».
Чтобы стать цифровым куратором нужно будет сдать профессиональный экзамен. Интерес к этому, по мнению автора инициативы, проявят старшеклассники, а также люди, «которые по разным причинам расстаются со своей прежней работой: решили уйти или сокращаются рабочие места, или их профессия стала неактуальной».
Основатели интернета
Централизованно обучать пожилых владению компьютером в России пытались и раньше. Так, в июле 2017 года в Минтруда отчитывались, что курсы компьютерной грамотности прошли около 1,5 млн российских пенсионеров. Проект осуществляется на площадке Союза пенсионеров России. Кроме государственных были и частные инициативы. Так, в группе «Виртуальная компьютерная школа для пенсионеров», созданной в соцсети «Одноклассники» больше 10 лет назад, почти 28 тыс. участников. Ее автор волгоградский пенсионер, а в прошлом военный врач Сергей Авдевнин помогает нуждающимся удаленно.
Тем не менее представление о российском пенсионере как о человеке, не владеющем «кампуктером» и презирающем «интернеты», сохраняется с 1990-х. С ним — так же как и с пользой появления цифровых кураторов для пожилых россиян — не согласен технический журналист Олег Капранов. Он полагает, что время, когда такое кураторство было нужно, ушло.
Согласиться с этим можно лишь отчасти. То, что далеко не все нынешние пенсионеры работали с компьютерной техникой, ярко иллюстрируют апрельские слушания в конгрессе США, на которых давал показания основатель Facebook Марк Цукерберг. Соединенные Штаты — страна, где доля пожилых пользователей интернета — одна из самых высоких в мире.
Слушания проходили после скандала с Cambridge Analytica. СМИ тогда писали, что эта компания собирала данные пользователей соцсети, которые затем использовались в политической рекламе. Цукерберг в итоге признал вину в утечке данных, но некоторые журналисты обратили внимание на то, что ему не пришлось отвечать по сути проблемы из-за незнания членами конгресса принципов работы интернета. Среди прочего, основателя Facebook спросили, как соцсеть зарабатывает, если ею можно пользоваться бесплатно. А также готов ли он разрешить пользователю удалить данные со страницы в Facebook или перенести их на другую медиаплатформу.
Неэлектронная Германия
По данным исследования, проведенного еще в конце 2010-х компанией AOL, 43% жителей Соединенных Штатов в возрасте от 55 до 64 лет пользовались интернетом. Из них 95% делали это для общения. Сопоставимые цифры, например, в Израиле (доля активных интернет-пользователей старше 50 лет составляет 45%) или Нидерландах, где таких четверть всех пользователей интернета.
Гораздо ниже показатели в Германии. Здесь доля пользователей Сети старше 50 лет, по данным на 2009 год, составляла 10%. В России — больше, если верить опросу, который провела в июне 2008 года компания TNS Gallup Media. Среди россиян старше 55 лет пользователей интернета насчитывалось 13% (33% в Москве), или 1,85 млн человек. Среди пенсионеров на тот момент — было меньше: 4% в регионах, 10% в столице.
В Германии много инициатив, участники которых помогают пожилым людям осваивать компьютер. При этом официально никакой профессии вроде той, что хотят учредить в России, они не осваивали.
Например, в городе Франкфурт-на-Майне с 2000 года работает интернет-кафе Kontakt. Его организовала некоммерческая структура «Франкфуртская компания», которая помогает пожилым, инвалидам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. За €6 работник кафе проведет с человеком час. Среди популярных услуг разбор электронной почты, Skype и обучение пользованию гаджетами. Арендовать компьютер можно и самостоятельно: для игр — за €1, для серфинга в интернете — за €2.
Проходят в интернет-кафе и групповые семинары по «управлению контактами», «разработке собственной визитной карточки» и «бронированию поездки». А по выходным посетители вместе участвуют в интернет-квестах, занимаясь поиском информации на заданную тему.
Еще одна некоммерческая организация действует в городе Неттеталь и называется «Пожилые люди — друзья компьютера». Она работает с теми, кто овладел первоначальными компьютерными навыками, и общение между участниками происходит в основном по Сети. Здесь также проводят онлайн-квесты, во время которых, кстати, запрещено обсуждать болезни, зависимости и просить помощи у других.
Есть в Германии и государственные интернет-инициативы для пожилых. В 1998–2000 годах федеральное министерство экономики и технологий вместе с IBM, Vobis и другими IT-компаниями запустили по стране двухэтажный автобус Senior-Info-Mobil. Он объехал более 80 немецких городов, охватив аудиторию в 100 тыс. человек. Почти 1 тыс. добровольцев учила пожилых пользоваться интернетом, в том числе государственными сервисами.
Легализация частников
Ни один из немецких добровольцев специально профессии для помощи пожилым не осваивал. Работникам курсов компьютерной грамотности, через которые к середине прошлого года прошли 1,5 млн российских пенсионеров, она тоже не требовалась.
И существует вероятность, что появление в России официального профессионального стандарта для людей, которые помогают неопытным пользователям с компьютером, связано не только и не столько с желанием подключить пенсионеров к интернет-платежам. В конце концов, для них, как замечает Олег Капранов, «поход в банк, на почту, в магазин — это не решение поставленной задачи, это в первую очередь социализация».
Появление легальных цифровых кураторов, которые платят со своей зарплаты налоги, может сократить заработок несуществующих для налоговой частных компьютерных мастеров. Все они — самозанятые, а к этой категории, по разным оценкам, в нашей стране можно причислить от 13 млн до 22 млн человек. О разработке в Минтруда закона, который будет регулировать деятельность самозанятых, в СМИ пишут с весны. Разработали и приняли профстандарт для немалой части таких граждан значительно быстрее.
Мотив проходить «достаточно непростые» бюрократические процедуры ради того, чтобы вывести из тени компьютерных мастеров, понятен. Рекламируют свои услуги они в основном с помощью бумажных объявлений, очевидно, ориентируясь на пожилую аудиторию. И, по многочисленным свидетельствам, в том числе бывших мастеров, предлагают своим клиентам пиратское программное обеспечение. Плюс значительно завышают цены на свои услуги — например, счет за переустановку операционной системы может превысить 10 тыс. рублей. После легализации этого рынка о подобных заработках им останется только мечтать.