Помочь с цифрой: кто поможет пенсионерам освоиться в сети

Профессия «цифровой куратор» реально появится в России уже в следующем году. Как в Европе ликвидируют интернет-безграмотность старшего поколения, не имея для этого никаких профессиональных стандартов, и зачем он понадобился в России, разбирались «Известия».

Профессиональный стандарт для новой профессии под названием «цифровой куратор» утвержден Минтруда. Новые специалисты будут помогать разбираться с цифровыми ресурсами, например оплатой услуг ЖКХ онлайн, всем желающим. Но в первую очередь пожилым людям, считает председатель российского общества «Знание», зампредседателя думского комитета по образованию и науке Любовь Духанина. Она связана с разработкой документа, в котором выведена характеристика квалификации, необходимой для работы цифровым куратором.

По словам Духаниной, запрос на новую профессию в обществе есть. Это подтверждает опрос ВЦИОМа: 60% пожилых людей не знают о современных способах проведения платежей, а 74% пенсионеров предпочитают по старинке производить оплату наличными в банках или в пунктах приема платежей.

терминал Оплата коммунальных услуг через платежный терминал Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

До реального появления представителей новой профессии еще нескоро. Пока профстандарт находится на регистрации в Минюсте, и это «достаточно непростые процедуры», отметила Духанина. А «обучающая программа должна заработать уже к середине следующего лета», добавила она в разговоре с «Невскими новостями».

Чтобы стать цифровым куратором нужно будет сдать профессиональный экзамен. Интерес к этому, по мнению автора инициативы, проявят старшеклассники, а также люди, «которые по разным причинам расстаются со своей прежней работой: решили уйти или сокращаются рабочие места, или их профессия стала неактуальной».

Основатели интернета

Централизованно обучать пожилых владению компьютером в России пытались и раньше. Так, в июле 2017 года в Минтруда отчитывались, что курсы компьютерной грамотности прошли около 1,5 млн российских пенсионеров. Проект осуществляется на площадке Союза пенсионеров России. Кроме государственных были и частные инициативы. Так, в группе «Виртуальная компьютерная школа для пенсионеров», созданной в соцсети «Одноклассники» больше 10 лет назад, почти 28 тыс. участников. Ее автор волгоградский пенсионер, а в прошлом военный врач Сергей Авдевнин помогает нуждающимся удаленно.

компьютер пенсионер Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Тем не менее представление о российском пенсионере как о человеке, не владеющем «кампуктером» и презирающем «интернеты», сохраняется с 1990-х. С ним — так же как и с пользой появления цифровых кураторов для пожилых россиян — не согласен технический журналист Олег Капранов. Он полагает, что время, когда такое кураторство было нужно, ушло.

Олег Капранов, технический журналист Те люди, которые сейчас выходят на пенсию или вышли на нее несколько лет назад, не то что не понимают технологии, многие из них в 1990-е стояли у истоков Рунета, торговали первыми сотовыми телефонами, пейджерами, компьютерами. Вы вряд ли можете рассказать им что-то новое, а вот они могут поведать о сети FIDO, например.

Согласиться с этим можно лишь отчасти. То, что далеко не все нынешние пенсионеры работали с компьютерной техникой, ярко иллюстрируют апрельские слушания в конгрессе США, на которых давал показания основатель Facebook Марк Цукерберг. Соединенные Штаты — страна, где доля пожилых пользователей интернета — одна из самых высоких в мире.

Слушания проходили после скандала с Cambridge Analytica. СМИ тогда писали, что эта компания собирала данные пользователей соцсети, которые затем использовались в политической рекламе. Цукерберг в итоге признал вину в утечке данных, но некоторые журналисты обратили внимание на то, что ему не пришлось отвечать по сути проблемы из-за незнания членами конгресса принципов работы интернета. Среди прочего, основателя Facebook спросили, как соцсеть зарабатывает, если ею можно пользоваться бесплатно. А также готов ли он разрешить пользователю удалить данные со страницы в Facebook или перенести их на другую медиаплатформу.

Неэлектронная Германия

По данным исследования, проведенного еще в конце 2010-х компанией AOL, 43% жителей Соединенных Штатов в возрасте от 55 до 64 лет пользовались интернетом. Из них 95% делали это для общения. Сопоставимые цифры, например, в Израиле (доля активных интернет-пользователей старше 50 лет составляет 45%) или Нидерландах, где таких четверть всех пользователей интернета.

Гораздо ниже показатели в Германии. Здесь доля пользователей Сети старше 50 лет, по данным на 2009 год, составляла 10%. В России — больше, если верить опросу, который провела в июне 2008 года компания TNS Gallup Media. Среди россиян старше 55 лет пользователей интернета насчитывалось 13% (33% в Москве), или 1,85 млн человек. Среди пенсионеров на тот момент — было меньше: 4% в регионах, 10% в столице.

В Германии много инициатив, участники которых помогают пожилым людям осваивать компьютер. При этом официально никакой профессии вроде той, что хотят учредить в России, они не осваивали.

Например, в городе Франкфурт-на-Майне с 2000 года работает интернет-кафе Kontakt. Его организовала некоммерческая структура «Франкфуртская компания», которая помогает пожилым, инвалидам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. За €6 работник кафе проведет с человеком час. Среди популярных услуг разбор электронной почты, Skype и обучение пользованию гаджетами. Арендовать компьютер можно и самостоятельно: для игр — за €1, для серфинга в интернете — за €2.

Проходят в интернет-кафе и групповые семинары по «управлению контактами», «разработке собственной визитной карточки» и «бронированию поездки». А по выходным посетители вместе участвуют в интернет-квестах, занимаясь поиском информации на заданную тему.

пенсионер компьютер Фото: Global Look Press/Frank Röder

Еще одна некоммерческая организация действует в городе Неттеталь и называется «Пожилые люди — друзья компьютера». Она работает с теми, кто овладел первоначальными компьютерными навыками, и общение между участниками происходит в основном по Сети. Здесь также проводят онлайн-квесты, во время которых, кстати, запрещено обсуждать болезни, зависимости и просить помощи у других.

Есть в Германии и государственные интернет-инициативы для пожилых. В 1998–2000 годах федеральное министерство экономики и технологий вместе с IBM, Vobis и другими IT-компаниями запустили по стране двухэтажный автобус Senior-Info-Mobil. Он объехал более 80 немецких городов, охватив аудиторию в 100 тыс. человек. Почти 1 тыс. добровольцев учила пожилых пользоваться интернетом, в том числе государственными сервисами.

Легализация частников

Ни один из немецких добровольцев специально профессии для помощи пожилым не осваивал. Работникам курсов компьютерной грамотности, через которые к середине прошлого года прошли 1,5 млн российских пенсионеров, она тоже не требовалась.

И существует вероятность, что появление в России официального профессионального стандарта для людей, которые помогают неопытным пользователям с компьютером, связано не только и не столько с желанием подключить пенсионеров к интернет-платежам. В конце концов, для них, как замечает Олег Капранов, «поход в банк, на почту, в магазин — это не решение поставленной задачи, это в первую очередь социализация».

пенсионер мышь Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Появление легальных цифровых кураторов, которые платят со своей зарплаты налоги, может сократить заработок несуществующих для налоговой частных компьютерных мастеров. Все они — самозанятые, а к этой категории, по разным оценкам, в нашей стране можно причислить от 13 млн до 22 млн человек. О разработке в Минтруда закона, который будет регулировать деятельность самозанятых, в СМИ пишут с весны. Разработали и приняли профстандарт для немалой части таких граждан значительно быстрее.

Мотив проходить «достаточно непростые» бюрократические процедуры ради того, чтобы вывести из тени компьютерных мастеров, понятен. Рекламируют свои услуги они в основном с помощью бумажных объявлений, очевидно, ориентируясь на пожилую аудиторию. И, по многочисленным свидетельствам, в том числе бывших мастеров, предлагают своим клиентам пиратское программное обеспечение. Плюс значительно завышают цены на свои услуги — например, счет за переустановку операционной системы может превысить 10 тыс. рублей. После легализации этого рынка о подобных заработках им останется только мечтать.