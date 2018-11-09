В России появится новая профессия

В России в ближайшем будущем появится новая профессия — цифрового куратора. Об этом пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что новые специалисты будут помогать пожилым людям разобраться с цифровыми ресурсами: делать онлайн-платежами за ЖКХ, вести документооборот в электронном виде.

Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданный на базе ВНИИ труда и Российским обществом «Знание», уже разработал для цифровых кураторов профстандарт. Он уже утвержден приказом Минтруда РФ и в настоящее время находится на регистрации в Минюсте, пишет RNS.

В Госдуме отметили, что запрос на профессию цифрового куратора уже есть. Такие сведения появились после исследований, проводимых ВЦИОМом. По словам главы совета по профквалификации Юрия Герция, площадки для обучения новых специалистов могут появиться уже в середине декабря 2018 года.

Ранее 9 ноября сообщалось, что Тверская область первой в России перешла на цифровое вещание.