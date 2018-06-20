Аналитики оценили цифровую грамотность россиян

Среди россиян 26% имеют высокий уровень базовых компетенций в цифровой среде. При этом современные российские пользователи зачастую легкомысленно относятся к сфере к защите собственной информации: только 38% регулярно создают резервные копии данных, а 44% не знают, что нужно делать в случае получения письма с вирусом от знакомого человека. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Под цифровой грамотностью понимается базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющий человеку эффективно решать задачи в цифровой среде. К компонентам цифровой грамотности исследователи относили информационную, коммуникативную, компьютерную и медиаграмотность, знания современных технологических тенденций и навыки работы с гаджетами и приложениями.

Учёные рассчитали индекс цифровой грамотности как среднее значение по всем указанным компонентам. Он составил 52 п.п. из 100 возможных. 26% россиян продемонстрировали высокий уровень базовых компетенций в цифровой среде. У них индекс грамотности составил 90 п.п. и выше. Средний показатель в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках составил 59 п.п. В сёлах на 10 пунктов ниже — 49 п.п.

Наиболее развиты россияне оказались в области медиаграмотности. Они имеют знания о медиаконтенте, навыки поиска новостей и проверки источников, а также установки в отношении правдивости информации в СМИ. Меньше всего жители России оказались в области компьютерной грамотности. У них мало знаний о том, как устроен и работает компьютер, как на нем работать и использовать ежедневно.