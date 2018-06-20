Прямой эфир

Аналитики оценили цифровую грамотность россиян

0
Фото: Global Look Press/Frank May
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди россиян 26% имеют высокий уровень базовых компетенций в цифровой среде. При этом современные российские пользователи зачастую легкомысленно относятся к сфере к защите собственной информации: только 38% регулярно создают резервные копии данных, а 44% не знают, что нужно делать в случае получения письма с вирусом от знакомого человека. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Под цифровой грамотностью понимается базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющий человеку эффективно решать задачи в цифровой среде. К компонентам цифровой грамотности исследователи относили информационную, коммуникативную, компьютерную и медиаграмотность, знания современных технологических тенденций и навыки работы с гаджетами и приложениями.

Учёные рассчитали индекс цифровой грамотности как среднее значение по всем указанным компонентам. Он составил 52 п.п. из 100 возможных. 26% россиян продемонстрировали высокий уровень базовых компетенций в цифровой среде. У них индекс грамотности составил 90 п.п. и выше. Средний показатель в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках составил 59 п.п. В сёлах на 10 пунктов ниже — 49 п.п.

Наиболее развиты россияне оказались в области медиаграмотности. Они имеют знания о медиаконтенте, навыки поиска новостей и проверки источников, а также установки в отношении правдивости информации в СМИ. Меньше всего жители России оказались в области компьютерной грамотности. У них мало знаний о том, как устроен и работает компьютер, как на нем работать и использовать ежедневно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ признала заболеванием зависимость от компьютерных игр
Роскомнадзор организовал лекции для школьников по защите личных данных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017