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ВОЗ признала заболеванием зависимость от компьютерных игр

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Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Документ впервые полностью представлен на сайте организации.

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Разработка МКБ-11 велась более 10 лет. Классификация является основой для определения тенденций и статистики в глобальном масштабе, а также международным стандартом для докладов о болезнях. В него включены более 55 тыс. заболеваний, травм и расстройств, отмечает ТАСС

Как указано в документе, игровое расстройство — это модель поведения в видеоиграх, отличающаяся тем, что игре отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями. Это расстройство может быть диагностировано в том случае, если зависимость влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях жизни и наблюдается в течение не менее года.

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