Российские профессиональные геймеры выиграли $500 тыс. в Dota 2

Российские профессиональные геймеры из команды Virtus.Pro победили на турнире ESL One Birmingham, который прошел в Великобритании, и получили $500 тыс. и по 750 очков Dota Pro Circuit каждому игроку.

В финале российские игроки обыграли международную команду OpTic Gaming со счетом 3:0. Второй команде досталось $200 тысяч и по 450 очков. В матче за третье место paiN Gaming обыграла Fnatic и получила $100 тысяч и по 225 очков, пишет Sportbox.ru.

Лучшим игроком был признан российский участник Владимир Миненко. За этот титул он получил автомобиль Mercedes стоимостью $50 тыс. Ранее российская команда побеждала на турнирах от ESL в Гамбурге и Катовице.