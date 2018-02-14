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Геймеры обнаружили скрытую шутку от создателей видеоигры через 14 лет

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Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
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Один из геймеров обнаружил скрытую шутку от создателей видеоигры The Bard’s Tale через 14 лет после ее выхода, сообщает Федеральное агентство новостей.

Один из пользователей сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что обнаружил скрытую шутку от создателей на диске с игрой. На нем оказалась надпись: «Для действительно пугающей картины… Переверни диск».

Перевернув носитель, геймер увидел на обратной отражающей поверхности лицо молодого человека, который держит диск с игрой, сообщает РЕН ТВ.

Данное изображение было нанесено на диски для Xbox 360, Sony PlayStation 2 и ПК. Сама игра вышла еще в 2004 году и пользовалась большим успехом в первую очередь из-за юмора разработчиков.

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