Геймеры обнаружили скрытую шутку от создателей видеоигры через 14 лет

Один из геймеров обнаружил скрытую шутку от создателей видеоигры The Bard’s Tale через 14 лет после ее выхода, сообщает Федеральное агентство новостей.

Один из пользователей сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что обнаружил скрытую шутку от создателей на диске с игрой. На нем оказалась надпись: «Для действительно пугающей картины… Переверни диск».

Перевернув носитель, геймер увидел на обратной отражающей поверхности лицо молодого человека, который держит диск с игрой, сообщает РЕН ТВ.

Данное изображение было нанесено на диски для Xbox 360, Sony PlayStation 2 и ПК. Сама игра вышла еще в 2004 году и пользовалась большим успехом в первую очередь из-за юмора разработчиков.

This PS2 game just flat out gave me the most devastating burn. pic.twitter.com/exyaOXRzDL