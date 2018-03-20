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В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO
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9-летний мальчик из американского города Мемфис застрели свою сестру во время спора из-за видеоигры. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как стало известно, 13-летняя Джиноу Белл отказалась уступить игровой джойстик брату, после чего мальчик достал пистолет и выстрелил ей в затылок.

В момент трагедии мать детей находилась в соседней комнате с младшим ребенком.

Спасти девочку медики не смогли. Пуля задела мозг.

В настоящий момент полиция выясняет, как ребенок смог достать пистолет. Начата проверка в отношении родителей.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Ярославской области бизнесмен случайно застрелил егеря.

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