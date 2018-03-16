При ограблении бизнесмена в Подмосковье грабитель застрелил сообщника

Один из грабителей застрелил сообщника при ограблении бизнесмена в Московской области. Об этом сообщили в ГРСУ СК РФ по региону.

ЧП произошло 15 марта в подмосковном Ступино в поселке Малино. 43-летний предприниматель из Азербайджана ехал на своем автомобиле, когда дорогу ему перегородила другая машина. После этого из машины вышли трое вооруженных людей в масках и, проникнув в салон чужой машины при помощи угроз, похитили оттуда 200 тыс. рублей. Бизнесмен попытался оказать сопротивление, но один из нападавших открыл стрельбу, ранив водителя и задев также своего подельника, который от полученного ранения скончался. По данным «Интерфакс», им оказался мужчина 20–25 лет славянской внешности. Двое других нападавших скрылись.

Прибывшие на место случившегося оперативники обнаружили там мобильные телефоны и пулю калибра 9 мм. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание преступников, сообщает сайт kp.ru. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». СК проводит проверку по данному факту.