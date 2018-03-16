Появилось видео ограбления ювелирного магазина в Москве

На севере Москвы группа неизвестных ограбила ювелирный магазин. Видео с места происшествия публикует телеканал РЕН ТВ.

На видеозаписи видно, как несколько мужчин грузят в багажник автомобиля сумки с украденными ювелирными украшениями. При этом автомобилю не удается сразу тронуться с места из-за перегруза.

Одному из налетчиков пришлось вылезти из машины, и лишь после того, как она тронулась, он вернулся в салон.

По предварительным данным, сумма похищенного составляет 10 млн рублей. В Москве был объявлен план «Перехват», ведутся поиски автомобиля ВАЗ-2114.