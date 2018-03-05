Вооруженный неизвестный ограбил аптеку в Москве

Вооруженное нападение на аптеку совершено в Москве, неизвестный напал на фармацевта, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, у налетчика в руках было ружье, он, угрожая сотруднику аптеки, потребовал денежные средства. Уточняется, что преступление произошло по адресу: улица Краснобогатырская, дом 79.

Злоумышленника объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляет телеканал «360».

В конце февраля мужчина в маске Бэтмена ограбил аптеку в Москве. Ранее сообщалось, что мужчина заявил в полицию о краже у него 130 млн рублей в «новой Москве».