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Мужчина в маске Бэтмена ограбил аптеку в Москве

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Фото: скриншот видео
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Ограбление аптеки, расположенной на Ключевой улице в Москве, произошло вечером 21 февраля. С заявлением о совершении преступления в полицию обратилась управляющая, правоохранители возбудили уголовное дело.

По данным РЕН ТВ, в торговый зал аптеки ворвался мужчина, в его руках был предмет, похожий на пистолет, а вот лицо было скрыто под маской Бэтмена. Налетчик потребовал у фармацевта отдать выручку из кассы. Добычей злоумышленника стали 32 тыс. рублей.

Получив наличные, мужчина скрылся, а в распоряжении телеканала поступило видео, снятое камерами наблюдения.

Ранее стало известно, что в центре Москвы задержали налетчиков на автомобиле Hummer.

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