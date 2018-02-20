В центре Москвы задержали налетчиков на автомобиле Hummer

Полиция задержала налетчиков, отобравших у мужчины деньги и телефон в центре Москвы. Злоумышленники после ограбления на Зубовском бульваре скрылись на автомобиле Hummer.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, днем во вторник, 20 февраля, в полицию сообщили о том, что двое неизвестных с пистолетами напали на мужчину и отобрали у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылись на внедорожнике.

Для поимки налетчиков в столице вводился план «Перехват». В результате спецоперации злоумышленники были задержаны в районе дома № 1 по Подольскому шоссе на юге Москвы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как передает «РИА Новости», сумма похищенных денег составила около 35 тыс. рублей.

Портал iz.ru писал о том, что в октябре прошлого года трое неизвестных в масках напали на мужчину в столичном районе Северное Чертаново. Грабители отобрали у него сумку с крупной суммой наличных денег — 11 млн рублей и $40 тыс.