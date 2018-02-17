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Мужчина заявил в полицию о краже у него 130 млн рублей в «новой Москве»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Неизвестные напали на мужчину в «новой Москве» и похитили у него сумку с якобы принадлежащими ему 130 млн рублей, полиция начала проверку по факту инцидента, сообщил источник в экстренных службах.

«От мужчины в полицию поступило заявление о совершенном разбойном нападении: у него похитили сумку с деньгами в поселке Коммунарка в «новой Москве», — приводит ТАСС заявление источника.

Заявитель при этом рассказал, что в сумке находилось 130 млн рублей. Сумка с такой суммой денег может весить около 30 кг. В полиции отметили, что на месте происшествия работают оперативники, при этом мужчина, сообщивший о краже, находится в состоянии алкогольного опьянения.

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