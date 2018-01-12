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Злоумышленники отобрали у двух мужчин 2 млн рублей в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Ограбление совершено вечером в четверг, 12 января, на северо-востоке Москвы. Группа неизвестных напала на двух мужчин, потерпевшие лишились 2 млн рублей, об этом сообщает ТАСС.

Нападавшие с места ограбления смогли скрыться. В полиции отмечают, что неизвестные угрожали своим жертвам предметами, похожими на оружие. Предварительно, преступление совершено на улице Молодцова около дома №4.

Неизвестные объявлены в розыск, на месте ограбления работают сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре сообщалось, что мужчина, который трижды ограбил один и тот же салон связи в Москве, пойдет под суд.

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