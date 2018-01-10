Украшения на €4 млн вынесли грабители из парижского отеля Ritz

Злоумышленники вечером в среду, 10 января, совершили ограбление витрины парижского отеля Ritz. Добычей налетчиков стали ювелирные украшения, общая стоимость которых предварительно оценена в €4 млн, передает местная радиостанция.

Грабителей было пятеро, об этом сообщает «РИА Новости». Ограбление произошло около 18:30 по местному времени. В руках мужчин были топоры, ими они пробили витрину и забрали украшения. Полицейским по горячим следам удалось задержать троих злоумышленников, двое в розыске.

В начале января неизвестные похитили несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей в Венеции.