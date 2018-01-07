Семью украинцев ограбили в итальянском отеле на €60 тыс.

Неизвестные ограбили в одном из итальянских отелей семью украинцев на €60 тыс. Воры похитили у туристов несколько пар дорогостоящих часов, деньги, документы и драгоценности, сообщает итальянская газета La Stampa.

По данным издания, инцидент произошел в отеле Principi di Piemonte, который располагается в горнолыжном курорте Сестриере. Неизвестные забрались в комнату туристов и украли сейф с его содержимым. Отмечается, что постоянное время семья проживает на престижном курорте Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурном Берегу на юго-востоке Франции.

В настоящее время расследованием инцидента занимается местная полиция.

Ранее портал iz.ru сообщал что воры залезли в квартиру помощника замгенпрокурора Петербурга и ничего не украли.