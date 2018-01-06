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Воры залезли в квартиру помощника замгенпрокурора Петербурга и ничего не украли

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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В Санкт-Петербурге неизвестные пытались ограбить квартиру помощника замгенпрокурора, однако они не сумели довести «дело» до конца.

Инцидент произошел утром в пятницу, 5 января. Воры высверлили замок входной двери, после чего сработала сигнализация. Вероятнее всего, это их и спугнуло, пишет «Фонтанка».

Вернувшийся из отпуска помощник генпрокурора отметил, что из квартиры ничего не было украдено.

Стоит отметить, что наряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия спустя пять, однако никого не обнаружил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу».

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