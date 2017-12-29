Автомобилист украл добычу у вышедшего к дороге леопарда

Автомобилист мог похитить добычу у леопарда, который обитает в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье, показало расследование сотрудников заповедника, проведенное после появления животного на дороге.

Ранее портал iz.ru опубликовал запись, на которой дикая кошка почти вплотную подошла к обочине трассы, хотя эти животные всегда стараются избегать встреч с человеком.

Недалеко от места, где появлялся леопард, зоологи обнаружили свежие пятна крови и следы переноски туши животного, которые вели до дороги и пропадали уже на самой проезжей части. Там же были найдены клочья шерсти — хищник вероятно пытался перетащить через дорогу тушу убитого им животного, вероятно, косули. Однако потом след от добычи резко обрывался.

«Вероятно, что охотника от его жертвы отпугнули машины, а затем один из автолюбителей решил присвоить себе «бесхозные» десятки килограммов свежего угощения к новогоднему столу», — рассказали эксперты, тем самым объяснив поведение кошки.

Вернувшись на дорогу, леопард не мог найти свою добычу, что явно испортило ему «новогоднее настроение».

Ранее портал iz.ru разобрался, как устроен черный рынок торговли экзотическими животными в России. На просторах интернета давно работают сайты, где можно за солидную сумму приобрести практически любого зверя: кенгуру обойдется в 100 тыс. рублей, бегемот — в 2 млн.