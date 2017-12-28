Леопард вышел на оживленную трассу в Приморье

Дальневосточный леопард вышел на автомобильную трассу у границ национального парка «Земля леопарда». Это произошло недалеко от поселка Славянка в Хасанском районе Приморского края.

На видео, которое сняли автомобилисты, запечатлено, как леопард пытается перебежать дорогу. Водитель останавливает машину, пропуская дикого зверя, и тот спокойно пересекает проезжую часть.

Сотрудники нацпарка приняли решение отправиться в этот район, чтобы выяснить, почему леопард решил покинуть лес и устремился к людям. Специалисты отмечают, что эти животные всегда стараются избегать встреч с человеком, однако к транспорту они относятся не так настороженно, особенно в ночное время.

В этом районе распространены редколесья и кустарники, много косуль и зайцев, и на них леопард мог охотиться, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на специалистов «Земли леопарда».

К настоящему времени специалистам уже удалось идентифицировать особь, вышедшую к дороге. Зверь выглядит упитанным и вряд ли голодает.

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