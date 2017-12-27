Нашествие тигров зафиксировано в заповеднике под Хабаровском

На охраняемой территории Большого Хехцира в Хабаровском крае наблюдается нашествие тигров. По данным первого зимнего учета животных, туда постоянно приходят несколько самок и крупный самец. Руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров отметил, что окончательные итоги будут подведены в январе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По информации экологов, это слишком большая плотность зверя на небольшую территорию. Возможно, тигры вскоре уничтожат всех копытных заповедника и массово переключатся на собак в близлежащих селах. Чтобы этого избежать, на Хехцире будут подкармливать хищников.

Ранее министерство природных ресурсов Хабаровского края организовало спецоперацию по отгону крупной тигрицы от сел Князе-Волконское и Благодатное рядом с региональной столицей. Опергруппа на снегоходах вытолкала зверя в федеральный заказник «Хехцирский». Специалисты ждут решения федерального Росприроднадзора по поводу того, что делать с этим тигром. Ранее он напал на домашнего пса в селе Князе-Волконском.