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Нашествие тигров зафиксировано в заповеднике под Хабаровском

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Фото: Global Look Prees/Xinhua/Zsl London Zoo
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На охраняемой территории Большого Хехцира в Хабаровском крае наблюдается нашествие тигров. По данным первого зимнего учета животных, туда постоянно приходят несколько самок и крупный самец. Руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров отметил, что окончательные итоги будут подведены в январе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По информации экологов, это слишком большая плотность зверя на небольшую территорию. Возможно, тигры вскоре уничтожат всех копытных заповедника и массово переключатся на собак в близлежащих селах. Чтобы этого избежать, на Хехцире будут подкармливать хищников. 

Ранее министерство природных ресурсов Хабаровского края организовало спецоперацию по отгону крупной тигрицы от сел Князе-Волконское и Благодатное рядом с региональной столицей. Опергруппа на снегоходах вытолкала зверя в федеральный заказник «Хехцирский». Специалисты ждут решения федерального Росприроднадзора по поводу того, что делать с этим тигром. Ранее он напал на домашнего пса в селе Князе-Волконском. 

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