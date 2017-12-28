Пойманную в Абхазии самку леопарда выпустили на волю

Самку переднеазиатского леопарда, пойманную после воровства кур с частных подворий Абхазии, выпустили на гребень горы Ахцархва в Кавказском заповеднике. Туда же ее выпустили в первый раз в июле 2016 года, сообщает «РИА Новости».

Дикое животное поймали в ноябре в самодельную ловушку жители села Лыхны. Позже сотрудники Минприроды России перевезли ее в Центр восстановления леопарда на Кавказе.

Хищница Виктория успешно прошла «аттестацию» на страх дикого животного перед людьми: она увеличила дистанцию между собой и человеком в 10 раз. Также на леопарда надели спутниковый ошейник, который позволит следить за ее передвижениями.

При выпуске самка вышла, не обратив внимания на людей, пошла в правую сторону и осталась за бугром стоять. Вместе с ней остались два человека в качестве мониторинговой группы для наблюдения за поведением хищницы.

Как рассказали ученые, на горе Ахцархва есть достаточная кормовая база для животного: зубры, олени, туры. Они также надеются, что Виктория наконец встретится с одним из самцов леопарда, выпущенных ранее в природу вместе с ней, — Ахуном или Килли — и заведет потомство.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на Урале закрыли сайты, через которые продавались редкие животные, занесенные в Красную книгу России: леопард, филин и тритон Карелина.