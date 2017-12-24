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Попавшей в капкан лисе напечатают протезы на 3D-принтере

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Фото: Global Look Press/H. Pieper
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С помощью 3D-принтера иркутские ветеринары и конструкторы собираются сделать две искусственные лапы для дикой лисы Валентины. Она была спасена из капкана, однако при этом потеряла почти все четыре лапы.

Координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что эту операцию проведут в феврале-марте, когда раны лисы, которую назвали Валентина, окончательно заживут.

После выздоровления животное не сможет жить на воле, однако в зоогалерее хотят создать ему дом и семью: помимо лисы там содержится такой же лис, пострадавший от капкана и потерявший лапу. Кроме того, координатор добавила, что на лечение Валентины объявлен сбор пожертвований.

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