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Пойманную в Абхазии самку леопарда отпустят после «аттестации»

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/J. P. Burkhardt
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Пойманную за воровством кур из частных подворий в Абхазии самку переднеазиатского леопарда по кличке Виктория выпустят в дикую природу в последнюю неделю декабря, животное успешно прошло аттестацию на готовность к жизни на воле.

Об этом сообщает замдиректора по природоохранной деятельности АНО «Центр природы Кавказа». Отмечается, что Виктория прошла тест на естественный страх животного перед человеком и тест на охоту, в рамках которого подтвердилось отсутствие у нее интереса к домашнему скоту.

Аттестацию на готовность к жизни в дикой природе Виктория проходила в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе. Она уже находилась в этом центре ранее и была выпущена из него в 2016 году вместе с двумя другими леопардами.

Ее планируют выпустить на территории Кавказского заповедника, неподалеку от того района, в котором выпускали в 2016 году. Проследить за тем, чтобы животное не приближалось к населенным пунктам, ученым поможет спутниковый ошейник, говорится на сайте «Центра природы Кавказа». 

Переднеазиатские леопарды занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Программа восстановления вида на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным.

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