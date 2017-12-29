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Сотни редких пауков запеклись под электрическим одеялом дома у китайца

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Фото: Global Look Prees/imago stock&people
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Коллекционер по имени Лю из китайской провинции Цзянсу держал дома 400 редких пауков.

Он решил обеспечить для питомцев максимально комфортные условия и купил специальное электрическое одеяло, чтобы укрывать их. По его словам, все членистоногие из тропических регионов и не привыкли к холодному местному климату.

Лю ушел на работу на несколько дней и забыл выключить одеяло перед уходом, в результате чего разгорелся пожар. Спасателей вызвала хозяйка квартиры, которая сдавала китайцу комнату. Пожарным удалось локализовать возгорание, после чего они обнаружили сотни пауков, которые буквально «запекались в пластиковых контейнерах».

Тем не менее около сотни членистоногих все-таки выжили, указывает Metro

В апреле 2018 года в Академии Московского зоопарка откроются курсы по уходу за экзотическими животными. Специалисты научат ухаживать за совами, игуанами, скунсами, пауками‐птицеедами, лисами, шиншиллами, мини‐пигами и другими животными, а также расскажут, каких зверей не стоит держать в квартире.

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