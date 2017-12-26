Совфед предложил доработать закон о запрете контактной притравки охотничьих собак

Совфед отклонил законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак на живых животных и предложил создать согласительную комиссию по доработке документа.

В законопроекте предлагалось ввести требование, согласно которому притравка охотничьих собак может осуществляться только через ограждение. Это более гуманная система, которая исключает жестокое обращение с животными, пишет «Интерфакс».

Кроме того, проект закона предлагает определить требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся задействованные в тренировках животные. В документе говорится о необходимости установить порядок их содержания и разведения. Соответствующие правила должен установить федеральный орган исполнительной власти.

Помимо этого, законопроект вводит запрет на физический контакт между животными, а также использование любых методов, калечащих или травмирующих животное. Услуги притравки собак смогут предоставлять только юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые имеют закрепленные охотничьи угодья.

С инициативой регулирования притравки собак выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, а также вице-спикеры Ольга Тимофеева и Ольга Епифанова.

20 декабря президент России Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении уголовного наказания за живодерство.