Самую дорогую бутылку водки в мире украли в Дании

Неизвестные украли самую дорогую в мире водку из бара в Копенгагене. Стоимость похищенной бутылки Russo-Baltique составляет $1,3 млн.

Как сообщает в среду Sputnik International, бутылка была похищена из музея датского коллекционера и владельца бара Бриана Ингберга. По его словам, ценный экспонат он взял напрокат полгода назад в России.

Столь высокая стоимость бутылки объясняется тем, что на ее изготовление ушло по три кг золота и серебра. Помимо этого, сосуд украшен кожей, которая использовалась в отделке автомобиля 1912 года выпуска, принимавшего участие в Ралли Монте-Карло.

«По-видимому, у них был ключ или копия ключа, они подняли жалюзи, открыли дверь, прошли в бар и вломились в музей водки, который находится в подвале», — уточнил Ингберг. Он добавил, что грабители унесли только один экспонат, хотя в музее находилось еще 1200 бутылок водки.