Вандалы украли бюст Пушкина в Чернигове

Бюст русского писателя и поэта Александра Пушкина украли в Чернигове, памятник был установлен на Валу более 100 лет назад. О краже бюста Пушкина сообщили местные СМИ, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Памятник был установлен в 1900 году, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Одессе готовятся снести памятник российской императрице Екатерине II, против монумента выступили местные казаки. Активисты считают, что памятник прославляет угнетателей Украины.