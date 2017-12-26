Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником

Статус регионального памятника получил Запасный дом дворца великого князя Владимира Александровича в Санкт-Петербурге. Он также известен как «Дом Меньшикова» на Миллионной улице. Решение принял городской комитет по охране памятников.

Как отмечает Санкт-Петербург.ру, здание хорошо сохранилось. Оно ценится тем, что включает в себя элементы множества архитектурных стилей различных периодов. По нему можно многое сказать о том, какова была застройка Дворцовой набережной, говорят эксперты.

Пристройку Г-образной формы с дворового фасада флигеля по Дворцовой набережной возвел архитектор Александр Пель в середине XIX века. В 1867 году это здание значилось в документах как Запасный дворец Зимнего дворца с жильцами.

В 1874 году великий князь Владимир Александрович сочетался браком в этом доме. Затем дворец стал центром культурной жизни царской столицы. Позже дворец превратился в так называемый доходный дом для высшего света. Квартиры в нем сдавались в аренду представителям местной аристократии.