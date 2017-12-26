Прямой эфир

Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Статус регионального памятника получил Запасный дом дворца великого князя Владимира Александровича в Санкт-Петербурге. Он также известен как «Дом Меньшикова» на Миллионной улице. Решение принял городской комитет по охране памятников.

Как отмечает Санкт-Петербург.ру, здание хорошо сохранилось. Оно ценится тем, что включает в себя элементы множества архитектурных стилей различных периодов. По нему можно многое сказать о том, какова была застройка Дворцовой набережной, говорят эксперты.

Пристройку Г-образной формы с дворового фасада флигеля по Дворцовой набережной возвел архитектор Александр Пель в середине XIX века. В 1867 году это здание значилось в документах как Запасный дворец Зимнего дворца с жильцами.

В 1874 году великий князь Владимир Александрович сочетался браком в этом доме. Затем дворец стал центром культурной жизни царской столицы. Позже дворец превратился в так называемый доходный дом для высшего света. Квартиры в нем сдавались в аренду представителям местной аристократии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник человеческой жадности появится в Санкт-Петербурге
Реставрация Казанского собора Петербурга продолжится в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017