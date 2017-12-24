Памятник человеческой жадности появится в Санкт-Петербурге

Памятник, символизирующий человеческую жадность, появится в Санкт-Петербурге к 2018 году. Монумент в виде криптофермы планируется установить в рамках тематического фестиваля Geek Picnic.

Авторы задумки назвали арт-объект «Вавилонской башней из ферм, добывающих валюту в реальном времени», сообщает телеканал «78».

Geek Picnic — научно-популярный фестиваль и open air, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. Впервые фестиваль состоялся в Петербурге в 2011 году. С 2014 года Geek Picnic проводился в Москве и Петербурге. В 2016 году впервые Geek Picnic прошел в Израиле.