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Памятник человеческой жадности появится в Санкт-Петербурге

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Фото: Depositphotos/vitacop
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Памятник, символизирующий человеческую жадность, появится в Санкт-Петербурге к 2018 году. Монумент в виде криптофермы планируется установить в рамках тематического фестиваля Geek Picnic.

Авторы задумки назвали арт-объект «Вавилонской башней из ферм, добывающих валюту в реальном времени», сообщает телеканал «78».

Geek Picnic — научно-популярный фестиваль и open air, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. Впервые фестиваль состоялся в Петербурге в 2011 году. С 2014 года Geek Picnic проводился в Москве и Петербурге. В 2016 году впервые Geek Picnic прошел в Израиле.

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