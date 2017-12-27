В Одессе готовятся снести памятник Екатерине II. Против монумента выступили местные казаки. Активисты считают, что памятник прославляет угнетателей Украины. Императрица в свое время ликвидировала Запорожскую Сечь. Екатерина ввела на Левобережной Украине крепостное право.

Екатерина II «виновна» и в появлении города. Памятник так и называется — «Основателям Одессы». Помимо императрицы, это отцы города: де Рибас, де Воллан, Григорий Потемкин, Платон Зубов. По результатам опроса, более 80% местных жителей против сноса. Мнение одесситов могут и не учесть, равно как это было ранее. В 1920 году памятник уже демонтировали, а спустя 87 лет он вернулся на место.