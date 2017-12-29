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Возможный организатор «ограбления века» в США получил 8 лет за поджог машины

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bryan Smith
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Легендарный 82-летний гангстер Винсент Азаро, подозреваемый в организации одного из крупнейших ограблений в США, приговорен к восьми годам лишения свободы за поджог автомобиля. Об этом сообщает The New York Times.

Азаро в 2015 году предстал перед судом по обвинению в подготовке ограбления, совершенного 11 декабря 1978 года в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Тогда из грузового терминала авиакомпании Lufthansa было похищено около $5 млн и драгоценности на $1 млн.

Полиция похищенное так и не обнаружила.

Помимо этого, Азаро предъявили обвинения в убийствах, рэкете и шантаже в интересах мафиозного клана Бонанно. Суд оправдал гангстера по всем статьям.

Теперь Азаро признали виновным за поджог авто в 2012 году. По данным следствия, после того как мафиози подрезали на дороге, он узнал адрес обидчика и велел поджечь его автомобиль.

Адвокат гангстера назвал восьмилетний тюремный срок местью за неудачу на предыдущем процессе.

22 декабря портал iz.ru сообщил, что решения суда ожидает итальянский санитар скорой помощи, который за €300 убивал пациентов по заказу мафии на острове Сицилия. Мужчина расправлялся с жертвами в машине по дороге в больницу, после чего рекомендовал их родственникам определенные похоронные бюро.

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