Выставку индийских драгоценностей ограбили в Венеции на миллионы евро

Неизвестные похитили несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей в Венеции.

Ограбление произошло во дворце Дожей утром 3 января.

Добычей злоумышленников стали брошь и две серьги, которые были задекларированы на €30 тыс., однако их реальная цена может достигать нескольких миллионов, пишет газета La Stampa.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ограбления. На записях видно, как двое мужчин открывают витрину с экспонатами, забирают их, и уходят.

Отмечается, что похитители сумели скрыться несмотря на сработавшую сигнализацию.

Преступление произошло в последний день работы выставки, на которой было представлено 270 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции шейха Аль-Тани.