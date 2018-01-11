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Писатель Фредерик Бегбедер стал свидетелем ограбления в отеле Ritz

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Автор романов «99 франков» и «Окна в мир», французский писатель Фредерик Бегбедер, оказался свидетелем ограбления в парижском отеле Ritz. Об этом пишет Mirror.

В момент ограбления 52-летний Бегбедер находился в баре Hemingway, названном в честь американского писателя Эрнеста Хемингуэя и расположенном в здании отеля на Вандомской площади. Он услышал выстрелы и укрылся в подвале отеля Ritz, когда пятеро нападавших, вооруженных топорами и ружьями, ворвались в отель.

Ограбление в отеле Ritz произошло вечером в среду, 10 января. Злоумышленники украли ювелирные украшения на сумму €4 млн. Правоохранительным органам удалось арестовать троих подозреваемых по данному делу, еще двое объявлены в розыск.

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